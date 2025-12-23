V Elysejském paláci řádili zloději nádobí. Mezi podezřelými je zaměstnanec

  16:29aktualizováno  16:29
Tři muži čelí obvinění z krádeže vzácného nádobí používaného při státních recepcích a dalších akcích francouzského prezidentského paláce. Hodnota ukradených předmětů se odhaduje na 15 000 až 40 000 eur (360 000 až 960 000 Kč). Hlavním podezřelým je zaměstnanec Elysejského paláce, který se staral o zajišťování slavnostních recepcí.

Většina ukradených kusů pocházela z pařížské manufaktury Sèvres, která je od roku 1759 ve vlastnictví státu. Vzácné talíře, šálky a další věci, například sklenice na šampaňské, podle místních médií podezřelý Thomas M. kradl postupně asi dva roky a přitom falšoval záznamy, v nichž se postupně snižovalo množství tohoto inventáře.

Nádobí obviněný prodával na aukčních webech, s prodejem mu pomáhal obchodník se starožitnostmi Damien G. Předměty na aukčních webech rozpoznali zaměstnanci slavné porcelánky, což vedlo k zahájení vyšetřování.

Vyšetřovatelé nakonec zatkli tři lidi, ti byli posléze propuštěni na kauci. Podle místních médií se všichni tři k činům přiznali.

Vyšetřovatelé dále uvedli, že u podezřelého našli asi sto předmětů, včetně porcelánu značky Sèvres, pohárů na šampaňské Baccarat a měděných hrnců. Veškeré zajištěné předměty putovaly zpět do Elysejského paláce. Soud v této kauze proběhne koncem února příštího roku, napsal britský portál The Guardian.

Britský portál zároveň upozornil, že krádeží cenných předmětů ve Francii bylo v posledních měsících hned několik. V říjnu letošního roku odcizila organizovaná skupina z muzea Louvre šperky za 88 milionů eur (2,1 miliardy Kč).

Terčem útoků se v letošním roce stalo také pařížské Přírodovědné muzeum a muzeum porcelánu v Limoges. První instituce přišla o zlato v hodnotě asi 1,5 milionu eur (36 milionů Kč), druhá o čínský porcelán s odhadovanou celkovou hodnotou 6,55 milionu eur (159 milionů Kč).

V říjnu pak bylo z muzea Maison des Lumières v Langres zmizelo přibližně 2 000 zlatých a stříbrných mincí v hodnotě asi 90 000 eur (2,2 milionu Kč).

