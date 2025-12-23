Většina ukradených kusů pocházela z pařížské manufaktury Sèvres, která je od roku 1759 ve vlastnictví státu. Vzácné talíře, šálky a další věci, například sklenice na šampaňské, podle místních médií podezřelý Thomas M. kradl postupně asi dva roky a přitom falšoval záznamy, v nichž se postupně snižovalo množství tohoto inventáře.
Nádobí obviněný prodával na aukčních webech, s prodejem mu pomáhal obchodník se starožitnostmi Damien G. Předměty na aukčních webech rozpoznali zaměstnanci slavné porcelánky, což vedlo k zahájení vyšetřování.
Vyšetřovatelé nakonec zatkli tři lidi, ti byli posléze propuštěni na kauci. Podle místních médií se všichni tři k činům přiznali.
Vyšetřovatelé dále uvedli, že u podezřelého našli asi sto předmětů, včetně porcelánu značky Sèvres, pohárů na šampaňské Baccarat a měděných hrnců. Veškeré zajištěné předměty putovaly zpět do Elysejského paláce. Soud v této kauze proběhne koncem února příštího roku, napsal britský portál The Guardian.
Britský portál zároveň upozornil, že krádeží cenných předmětů ve Francii bylo v posledních měsících hned několik. V říjnu letošního roku odcizila organizovaná skupina z muzea Louvre šperky za 88 milionů eur (2,1 miliardy Kč).
Terčem útoků se v letošním roce stalo také pařížské Přírodovědné muzeum a muzeum porcelánu v Limoges. První instituce přišla o zlato v hodnotě asi 1,5 milionu eur (36 milionů Kč), druhá o čínský porcelán s odhadovanou celkovou hodnotou 6,55 milionu eur (159 milionů Kč).
V říjnu pak bylo z muzea Maison des Lumières v Langres zmizelo přibližně 2 000 zlatých a stříbrných mincí v hodnotě asi 90 000 eur (2,2 milionu Kč).