Hlavně pro starší lidi jde o další komplikaci života. Kvůli životnímu prostředí nebude možné od září používat staré a dnes již nevyhovující kotle. Jenže jsou tu také desítky firem, které toho chtějí využít a snaží se těmto lidem vysvětlit, že musí zvolit právě jejich řešení. Jednak ale nemusí, a jednak to může být to nejhorší, co mohou udělat.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %