Benzin a nafta dražší o pět korun. Spočítali jsme dopad nových ekologických „odpustků“

Paliva u čerpacích stanic zdraží a stejně tak topení uhlím nebo plynem. EU se blíží dalšímu zpřísnění systému emisních povolenek, platit má od roku 2027. V principu jde o odpustky, které si musí pořídit ti, kteří vytváří emise skleníkových plynů.

Ty se za pár let budou platit i z každého litru paliva pro silniční dopravu. Zdraží tak nafta, benzin nebo třeba LPG. Pokud by byla cena emisní povolenky stejná, jako je nyní, zdraží benzin i nafta o zhruba pět korun.

„Musí se to promítnout do cen,“ tvrdí šéf české petrolejářské asociace Václav Loula. Obor je nyní navíc zasažen i daní z mimořádných zisků i nutností investovat do nových paliv, a podle Louly tak není možné, že by se emisní povolenka v konečné ceně neprojevila.

Kolik to nakonec přesně bude, záleží na vývoji.