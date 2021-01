Čína nebude hlavním dodavatelem jaderného bloku v Dukovanech, shodli se politici. Opozice požaduje i vyloučení Ruska

Praha Čína je pro všechny politické strany nepředstavitelným hlavním dodavatelem jaderného bloku v Dukovanech, řekl po středečním jednání s předsedy opozičních stran ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Vyloučení Číny z tendru je tak podle něj velmi pravděpodobné. Havlíček už ve středu jednal i se zástupci zaměstnavatelů a odborů. Ti žádají pozvání všech zájemců, což by podle nich snížilo cenu.

Babiš podle Rakušana řekl, že vláda v dukovanském tendru nepočítá s účastí Číny. Lišíme se v názoru, že Rusko vládou jako riziko vnímáno není, dodal.

„V zásadě se všichni kloníme k tomu, že Čína je pro nás nepředstavitelným potenciálním dodavatelem v rámci vypsaného tendru. Současně je politická garnitura rozdělena v tom, že určitá část politiků by chtěla vyřadit i Rusko, další část ho tam pak chce nechat,“ řekl po jednání Havlíček.



Důvodem pro setrvání Ruska v soutěži je snaha o zvýšení konkurence v tendru. Podle Havlíčka by to mělo snížit cenu. „Pokud by v soutěži zůstali jen tři, hrozilo by, že jeden nemusí mít v daném čase produkt, což se stává, dva by se pak mohli spojit do společného konsorcia a zbyl by nám tak jediný uchazeč,“ vysvětlil ministr. Vpuštění více zájemců do výběrového řízení by podle něj mělo i důležitý psychologický efekt na chování uchazečů.

Případné bezpečnostní hrozby, před kterými varuje v případě Ruska a Číny například opozice, je podle Havlíčka možné vyhodnotit v průběhu tendru. „Zadávací dokumentace nám takto umožňuje vyřadit kohokoliv před začátkem soutěže, v jejím průběhu i na konci,“ dodal ministr.

O dalším pokračování tendru se podle něj rozhodne v následujících týdnech. Klíčová budou také jednání s energetickou firmou ČEZ. Havlíček připomněl, že stát by se nově mohl podílet na financování výstavby v Dukovanech ze 100 procent, a to v případě, že by zapojení ČEZ bylo příliš drahé. Vyhodnotí to znalecký posudek. Dříve se hovořilo o variantě financování 70 procent státem a zbylých 30 procent by dal ČEZ.



Případným vyloučením Číny se tak pozměnily některé varianty možných scénářů. Mezi ty nyní patří pozvání tří uchazečů ze zemí EU a NATO bez Číny i Ruska. Dále doplnění tří zemí o Rusko, které by se stalo subdodavatelem některé části stavby, nebo pozvání všech čtyř účastníků. Další variantou je pak odložení výběrového řízení až po letošních sněmovních volbách.

Model financování nového jaderného bloku v Dukovanech na Třebíčsku zhruba za šest miliard eur (přibližně 162 miliard korun) schválila česká vláda loni. Stát a ČEZ uzavřely smlouvy k plánovanému novému dukovanskému bloku na konci loňského července. Havlíček a šéf ČEZ Daniel Beneš podepsali vedle zastřešující dohody také smlouvu, která definuje územní povolení k umístění stavby a stanovuje termíny výběru dodavatele stavby. Beneš tehdy řekl, že pořadí uchazečů o stavbu nového bloku by firma ráda měla na konci roku 2022.