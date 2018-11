Babiš: Vláda chce, aby nový blok Dukovan postavila dceřiná firma ČEZ

VALEČ Stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měla zajistit dceřiná firma společnosti ČEZ, která elektrárnu provozuje. Stát je podle premiéra připraven podpořit investici tím, že ji bude garantovat jako druhý v pořadí. Firma ČEZ uvádí, že se proti staví minoritní akcionáři.

Akcie ČEZ na pražské burze na premiérovo vyjádření reagovaly poklesem k 553 korunám. Ranní obchodování začínaly na 555 korunách za akcii.



„My jsme přesvědčeni o tom, že ta investice je efektivní a že je návratná,“ řekl Babiš na semináři o dukovanské elektrárně ve Valči na Třebíčsku. Uvedl, že není pravda, že vláda pouze uvažuje o prodloužení životnosti nynějších bloků Dukovan. „My chceme analyzovat všechny možnosti. Ale my jsme jasně řekli, že vláda chce, aby ČEZ postavil nový blok v Dukovanech,“ uvedl premiér.

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) řekla koncem srpna, že do konce letošního roku by se mělo rozhodnout o finančním modelu stavby nového tuzemského jaderného bloku. Koncem října pak Babiš mluvil o možném prodloužení životnosti Dukovan o deset let.

„Minoritní akcionáři už zcela jasně projevili svoji nevůli stavět jaderné elektrárny,“ řekl mluvčí firmy ČEZ Ladislav Kříž. Uvedl, že jde o dlouhodobou strategickou investicí, ale z z krátkodobého hlediska je její rentabilita diskutabilní. Případné soudní spory by prý mohly zablokovat stavbu na desítky let. „Snadné řešení v tomto směru zatím není,“ uvedl Kříž.

ČEZ je největší česká energetická firma. Majoritním akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží 70 procent akcií. Jaderná elektrárna Dukovany s celkovým instalovaným výkonem 2040 megawattů pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v Česku.