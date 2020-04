Cena ropy Brent se po 18 letech propadla pod 20 dolarů za barel. Americká WTI je opět v záporném pásmu

Londýn Cena severomořské ropy Brent se v úterý poprvé za 18 let propadla pod hranici 20 dolarů za barel. Za jejím poklesem jsou i nadále především negativní dopady koronavirové krize na poptávku. Cena americké lehké ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodáním v květnu se vrátila do záporného pásma, kam se poprvé dostala v pondělí. Citelně klesá ale i červnový kontrakt.

Ropa Brent s dodáním v červnu zlevnila až o téměř 30 procent na 18,10 dolaru za barel. Později část ztrát smazala a krátce po poledni se prodával zhruba za 21 dolarů za barel.

Cena květnového kontraktu na WTI, který v úterý vyprší, se ve stejnou dobu pohybovala kolem minus devíti dolarů za barel. Během dne přitom vystoupila až na 2,54 dolaru. V pondělí uzavřela na minus 37,63 USD za barel. Červnový kontrakt, který mnohem lépe odráží realitu na trhu s ropou, po poledni ztrácel zhruba 19 procent na 16,60 dolaru za barel.

Obchodníci v pondělí květnový kontrakt na WTI prodávali za každou cenu, aby jim ropa nezůstala. Pokud by kontrakt do dneška neprodali, museli by po vypršení jeho platnosti ropu fyzicky převzít, což většina z nich teď nechce. Ve Spojených státech totiž kvůli vysoké těžbě rychle ubývá skladovacích kapacit, takže by mohl být problém i s krátkodobým uskladněním suroviny.

„Je jasné, že hlavním problémem trhu je teď nadbytek ropy ve Spojených státech a nedostatek skladovacích kapacit,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Michael McCarthy ze společnosti CMC Markets.

Americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil, že jeho administrativa uvažuje o přerušení dovozu ropy ze Saúdské Arábie, aby tak podpořila domácí ropný průmysl. „Určitě máme spoustu ropy, takže se na to podívám,“ prohlásil.

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci se tento měsíc dohodli, že v květnu a červnu sníží těžbu o 9,7 milionu barelů denně. Podle analytiků však dohoda není dost výrazná na to, aby odstranila převis nabídky nad poptávkou.