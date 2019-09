Češi si opět připlatí za elektřinu. Za nevyzpytatelným vývojem cen stojí Německo i Británie

Praha Ceny elektřiny na burze se sice už rok příliš nemění, přesto se očekává další vlna zdražování domácnostem. Další vývoj cen je ale nevyzpytatelný. Kvůli nejistým výhledům německé ekonomiky i vývoji kolem brexitu.

Domácnosti by se měly připravit, že za elektřinu zaplatí další desetikoruny měsíčně navíc. A to i když se ceny energie na burze téměř nemění a naopak mohou začít klesat. „Podle vývoje cen na burze by obchodníci neměli zdražovat. Problém je, že většina obchodníků má nižší zisky než v minulých letech, tak by rádi ceny elektřiny zvýšili,“ říká expert Jan Schindler z webu TZB Info.

Podle něj elektřina začne některým domácnostem zdražovat začátkem příštího roku. I další odborníci očekávají, že by již v listopadu mohly začít přicházet první dopisy s informací o vyšších cenách. Růst by se měl držet jen v jednotkách procent, i tak to ale mohou být stokoruny, při vyšší spotřebě i tisícikoruny za rok.

Část dodavatelů na své zákazníky nepřenesla celé zdražení z předchozího roku, případně měli na letošní rok nakoupeno ještě za dobré ceny. Na příští rok už ale mít nemusí.



Méně výhodných nabídek

Dodavatelé musí na zdražení upozornit minimálně měsíc předem. Zákazník pak může ještě deset dní před zvýšením ceny od smlouvy odstoupit. A to je také důvod, proč loni ani letos nedošlo k tak velkému zdražování, jak by naznačoval loňský prudký růst cen elektřiny na burze. Na trhu bylo stále dost obchodníků, kteří elektřinu na letošek nakoupili s předstihem ještě levně, a zákazníci tak měli z čeho vybírat. Když se jim zdražení nelíbilo, měli možnost najít si levnějšího dodavatele.

Problém je, jak upozorňuje mluvčí ČEZ Roman Gazdík, že elektřinu na rok 2020 už obchodníci od loňského léta nakupují podstatně dráž. Ceny se sice hýbou jen o pár eur nahoru a dolů, ale pořád jsou o hodně vyšší než v minulých letech.

Obvykle obchodníci pořizují elektřinu pro zákazníky na jeden až tři roky dopředu a podíl nakoupené „levné“ elektřiny tak postupně klesá. Šance najít výhodnějšího dodavatele je tak nyní menší, než byla loni.

„Odhaduji spíše nárůst cen, protože řada dodavatelů loňské výrazné zdražení na burze do koncových cen promítla zatím jen částečně. Trh je velmi konkurenční, proto firmy dražení rozkládají, oddalují, nasazují postupně u menších částí svých zákazníků,“ říká šéf Skautské energie Tomáš Slavík.

Zdražovat se nebude plošně

Oslovení dodavatelé energií se shodují v tom, že případné zdražení v příštím roce nebude zásadní a nebude plošné. Ceny se zvýší jen některým skupinám zákazníků. „Výraznější změny v ceně elektřiny neočekáváme. Stále platí, že přímý a největší vliv na cenu elektřiny mají emisní povolenky. Vývoj cen emisních povolenek je do značné míry ovlivněn spekulacemi,“ vysvětluje mluvčí Bohemia Energy Hana Novotná.

„Zákazníci Pražské energetiky se rozhodně žádné změny ceny elektřiny k horšímu minimálně do konce roku nemusí obávat,“ ujišťuje i mluvčí společnosti Petr Holubec.

Zmíněný mírný růst cen elektřiny se ale bude týkat pouze zákazníků se smlouvami na dobu neurčitou. Lidé, kterým v nejbližší době skončí smlouvy s fixovanou cenou, mohou pocítit mnohem razantnější zdražení. Výhodné nabídky, které byly na trhu například před dvěma lety, už k mání nejsou.

Vývoj cen elektřiny se v současnosti špatně odhaduje. Na začátku srpna to vypadalo, že mají energie na burze namířeno na nová maxima a domácnosti čeká další výrazný růst faktur.

Tyto obavy se ale nenaplnily. Nejisté výhledy německé ekonomiky tlačí ceny zase dolů. Například včera přišla zpráva, že pravděpodobnost recese v Německu vzrostla na 60 procent (viz strana 15). Velký vliv na ceny energií má i to, že stále není jasné, jak bude vypadat brexit, tedy vystoupení Spojeného království z Evropské unie.

Vliv emisních povolenek

Pokud se bude německé nebo i britské ekonomice dařit hůře, bude se v celé Evropě méně vyrábět, a bude proto potřeba méně elektřiny. Zároveň tedy bude třeba méně emisních povolenek pro uhelné elektrárny i pro průmysl, to ve výsledku způsobí, že zlevní elektřina z uhelných zdrojů. „Pokud by Spojené království skutečně odešlo z EU bez dohody, přestaly by britské společnosti nakupovat emisní povolenky, což by mohlo propad jejich cen urychlit,“ dodává analytik Cyrrus Tomáš Pfeiler.

Elektřina (ilustrační foto).

Za nejpravděpodobnější scénář ale považuje, že Británie odejde z EU s dohodou a ceny elektřiny tak spíše vzrostou. Dokud se ale nerozhodne, bude pokračovat současná nejistota a ceny emisních povolenek budou skákat nahoru a dolů. V létě byly na historickém maximu, pak zase rychle klesaly. A nyní opět rostou. Vliv má každá dílčí zpráva o vývoji situace na Britských ostrovech.

Zdražením příští rok to však skončit nemusí. Vliv na ceny emisních povolenek bude mít i německá energetická politika. Země chce do roku 2022 začít s odstavováním uhelných a jaderných elektráren.