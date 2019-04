Česko kvůli kontaminaci odmítlo ropu z Ruska. Problém jsme vyřešili, tvrdí šéf podniku

Ropovod Družba V tehdejším Československu začal ropovod Družba fungovat v únoru 1962, kdy do rafinerie bratislavského Slovnaftu začala proudit ropa ze Sovětského svazu. Poté trubky přivedly surovinu také do českých rafinerií v Kolíně, Pardubicích, Kralupech nad Vltavou a v Litvínově. O necelých 30 let později si pak surovinová závislost na nevyzpytatelném Rusku vynutila výstavbu druhého ropovodu, tentokrát z německého Ingolstadtu.

Ropovod Družba v ČR přímo navazuje na jeho slovenskou část, která je napojena přes Ukrajinu a Bělorusko na síť ruských ropovodů. Česká část byla uváděna do provozu postupně - základní část v letech 1964 a 1965. Později se ropovod dostavoval, a pro přepravu suroviny se tak využívají příslušná zdvojení. Celková délka trasy ropovodu Družba v České republice včetně zdvojení a odboček je 506 kilometrů.

Ropa zde rourami převážně o průměru půl metru (někde i 70 centimetrů, menší úseky 20 a 35 centimetrů) teče rychlostí zhruba 3,5 až pět kilometrů za hodinu. Potrubí je většinou uloženo 130 centimetrů metru pod zemí, pouze v místech s nestabilním podložím (vytěžené doly na severu Čech a v lužních lesích u Hodonína, kde trasa vstupuje na území ČR), vede Družba na pilířích či patkách nad zemí.

V současnosti proteče českou částí Družby podle odhadů kolem čtyř milionů tun ropy ročně (její celková kapacita je dvojnásobná). Přesný objem dodané ropy zveřejňoval podnik Mero do doby, než se Unipetrol stal v roce 2015 jediným vlastníkem někdejší České rafinérské. Podle posledních dostupných čísel bylo v roce 2014 do ČR dodáno celkem 7,48 milionu tun ropy, z toho ropovodem Družba 3,85 milionu tun.

S přípravou výstavby Družby začal Sovětský svaz a jeho satelity v 50. letech, měla vyřešit nevyhovující zásobování ropou. Někdejší "tepna přátelství" vyrostla jako společné dílo Polska, Maďarska a Československa, NDR a SSSR. O stavbě se rozhodlo v prosinci 1958. Ropovod se táhne asi 5500 kilometrů - začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v běloruském Mozyru se dělí na severní (směřuje přes Polsko do Německa) a jižní větev (přes Ukrajinu a Slovensko do ČR).

Po pádu komunistického režimu se stala jednou z priorit čs. a české vlády snaha zbavit se jednostranné surovinové závislosti na Rusku. Četné výpadky dodávek a špatný technický stav Družby urychlily budování ropovodu IKL z Ingolstadtu. Byl uveden do provozu v lednu 1996 a díky kapacitě deset milionů tun ročně může při přerušení dodávek z Ruska zajistit plné zásobování České republiky. Ropovody Družba a IKL se setkávají v Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves.

S výpadky dodávek ropy prostřednictvím Družby jsou už z minulosti zkušenosti, a to zejména z 90. let. Přerušení dodávek přitom mělo nejrůznější příčiny - od požadavku SSSR na platbu ve volně směnitelné měně přes spory mezi Ruskem a Ukrajinou o výši tranzitních poplatků až po zaplněné české zásobníky. Potíže s dodávkami občas působilo i počasí.