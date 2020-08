Česko nepočítá s podpisem memoranda s USA k Dukovanům, uvedl Petříček

Plzeň Česká republika nepočítá s podpisem nového memoranda se Spojenými státy týkajícího se výstavby nového jaderného bloku v Dukovanech. Mohlo by to narušit notifikační proces u Evropské komise, řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) po jednání se svým americkým protějškem Mikem Pompeem v Plzni. Americká společnost Westinghouse je jedním z uchazečů o zakázku na stavbu nového bloku.

„Česká republika má již se Spojenými státy uzavřeny rámcové dohody o spolupráci v oblasti jaderné energetiky. Na to se dá navazovat, ať už v oblasti výzkumu či jiného mírového způsobu využití jaderné energie,“ řekl Petříček. Případné nové memorandum by podle něj ale mohlo narušit schvalovací proces u Evropské komise. Ta bude plánovaný jaderný zdroj zkoumat a schvalovat především z hlediska možné nedovolené veřejné podpory od státu.



Stát a energetická společnost ČEZ na konci července uzavřely smlouvy k plánovanému novému bloku elektrárny. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš ČTK řekl, že pořadí uchazečů o stavbu nového bloku by firma ráda měla na konci roku 2022, tendr chce vypsat letos v prosinci. Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) opakovaně hovořil o tom, že nový blok by se měl začít stavět v roce 2029, aby byl uveden do provozu o sedm let později.

„ČEZ jakožto investor bude otevřenou soutěží vybírat budoucího dodavatele. Takovéto memorandum s jedním z potenciálních dodavatelů by mohlo vyslat špatný signál vůči Evropské komisi i vůči trhu,“ dodal ministr. Usoudili tak podle něj právníci české vlády.



O stavbu jaderného bloku v Česku se podle dostupných informací aktuálně zajímá pět firem - ruský Rosatom, francouzská EDF, jihokorejská KHNP, čínská China General Nuclear Power a Westinghouse.

Nový jaderný blok v Dukovanech by stát měl při výstavbě financovat bezúročně, za provozu se počítá s dvouprocentním úrokem. Stát by se měl na stavbě podílet ze 70 procent. Zbytek by měl zaplatit ČEZ, který bude hradit také všechny případné dodatečné náklady. Beneš v červenci potvrdil, že očekávaná suma za stavbu bloku v současných cenách je podle něj zhruba šest miliard eur, tedy kolem 160 miliard korun.

Možnou stavbu nového jaderného zdroje v Česku několik předcházejících let brzdily nejasnosti o způsobu financování, konkrétní obrysy začíná dostávat projekt až v posledních měsících. Dlouhodobě proti stavbě nového jaderného zdroje v ČR protestují ekologové.