Česko vede v boji s Němci o naftové miliony. Kauza Viktoriagruppe ale žije dál

PRAHA Firma Viktoriagruppe žádala o doplacení dvou milionů eur za skladování české nafty v Německu. Soud však její žalobu zamítl.

Nešťastný příběh s uskladněním nouzového paliva v Německu má novou kapitolu – tentokrát příznivou pro český stát. Strážci národních hmotných rezerv podle zjištění LN vyhráli první kolo soudního sporu s konkurzním správcem firmy Viktoriagruppe, která pro Česko ochraňovala zásoby paliva za více než miliardu korun.

Zástupce zkrachovalé firmy Mirko Möllen se u Obvodního soudu pro Prahu 5 domáhal doplacení více než dvou milionů eur (zhruba 53 milionů Kč) za skladovací poplatky. Měl totiž za to, že Česko za péči o naftu málo platilo.



V době, kdy si nechávalo ve skladu Viktoriagruppe v bavorském Kraillingu skladovat část zásob nafty pro krizové situace, platila Správa státních hmotných rezerv (SSHR) zhruba dva miliony korun měsíčně. Möllen si ale spočítal, že nejde o sazbu v místě obvyklou a před necelými dvěma lety podal na české správce rezerv žalobu.



Pro podezření z nedovoleného obohacení. Soud ovšem jeho nároky v polovině srpna zamítl, což LN nyní potvrdily obě strany sporu. „SSHR uzavřela v roce 2010 s firmou Viktoriagruppe smlouvu a ta stanovila i cenu za skladování nafty. Soud potvrdil, že smlouva je platná, a proto platí i cena, kterou si obě strany za skladování domluvily,“ popsal šéf správců rezerv Pavel Švagr.



Krach jménem Viktoriagruppe Firma pro Česko od roku 2004 zajišťovala skladování a obměnu části nafty pro krizové situace. Od roku 2010 směla skladovat naftu i v německém Kraillingu.

Jde však teprve o rozsudek první instance a spor bude pokračovat dál. „Odvolám se,“ sdělil LN insolvenční správce Möllen.

Spletitá kauza Viktoriagruppe se táhne už čtyři roky. Česko nechalo ochraňovat zhruba 80 milionů litrů nafty – tedy zásobu na dva dny nouzového fungování státu – v německém skladu soukromé firmy Viktoriagruppe. Údajně kvůli nižší ceně. Když se tato společnost na podzim 2014 dostala do existenčních potíží, stihla správa rezerv odvézt palivo z jejích tří českých skladů.



Z Kraillingu, kde měla správa rezerv uschováno nejvíce paliva, to ovšem nebylo v tak krátkém čase technicky možné. Firma sama sebe v prosinci téhož roku poslala do insolvence a krátce na to její nádrže zapečetili němečtí celníci.

Poté se začal odvíjet příběh režírovaný především insolvenčním správcem Mirko Möllenem, který naftu za 1,2 miliardy korun zablokoval, přestože k ní měla SSHR všechny doklady o zaplacení. Zpochybňoval mimo jiné její vlastnictví. Dodnes tvrdí, že se české palivo mohlo v Kraillingu smísit s naftou, která patřila přímo firmě Viktoriagruppe, ačkoliv to žádné indicie nenaznačují.

Když na začátku roku 2016 svolil s odvozem desítek milionů litrů nafty, učinil tak jen proto, aby nádrže vyprázdnil a mohl prodat. Vlastnické právo České republiky nikdy neuznal a na začátku roku podal na SSHR žalobu, aby mu naftu vydala. K soudní bitvě dojde v Česku.



„Lze očekávat, že bude nařízeno jednání příslušného soudu. SSHR za naftu zaplatila a jakékoli pochybnosti o vlastnictví České republiky zcela odmítá,“ uvedl šéf SSHR Švagr.

Möllenova argumentace se opírá především o zpochybnění smlouvy, kterou česká strana uzavřela s Viktoriagruppe. Napadl mimo jiné skutečnost, že kontrakt nepodepsala mateřská společnost v Německu, ale odštěpný závod se sídlem v Česku.

Čeští právníci se tak s německým konkurzním správcem střetnou na dvou frontách. V „menším“ výše zmíněném případu, v němž šlo o údajně nízké poplatky za skladování nafty v Německu, už vyhráli první kolo.