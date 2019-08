ČEZ musí příští rok získat povolení k dalšímu provozu Temelína. Elektrárna je prý v dobré kondici

Temelín (Českobudějovicko) Příští rok musí ČEZ získat povolení k dalšímu provozu obou bloků jaderné elektrárny Temelín. Povolení je na dobu neurčitou. Temelín by měl být v provozu minimálně do roku 2060. Na dotaz ČTK to v pátek řekl generální ředitel společnost ČEZ Daniel Beneš.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v pátek po návštěvě Temelína novinářům řekl, že bezpečnostní opatření v Temelíně jsou na stoprocentní úrovni.

„Intenzivně se zabýváme přípravami dokumentů k prodloužení provozování bloků, dokument bychom měli získat v polovině příštího roku,“ řekl Beneš. Temelínská elektrárna by podle něj měla fungovat do roku 2060, respektive 2061. Jeden blok ČEZ zprovoznil v roce 2000, druhý v roce 2001. Měly by fungovat minimálně 60 let. „Nicméně je v daleké budoucnosti před námi, jestli pojedou do toto roku, nebo o jedno, dvě desetiletí déle. Ale co se týká perspektivy, jsme si jisti, že elektrárna na to má, je v dobré kondici,“ řekl Beneš.

Temelín je největším výrobcem elektřiny v Česku, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,66 terawatthodiny (TWh) elektřiny. Od začátku letošního roku vyrobil 8,4 TWh elektřiny, řekl v pátek ČTK Petr Šuléř z útvaru jaderné komunikace skupiny ČEZ.