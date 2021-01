Chorvatsko zprovoznilo nový terminál na zkapalněný zemní plyn na ostrově Krk

Záhřeb Chorvatsko zprovoznilo nový terminál na zkapalněný zemní plyn (LNG) na ostrově Krk. Podle chorvatské tiskové agentury Hina to oznámil ředitel společnosti, která má provoz zařízení kotvícího u pobřeží Jaderského moře na starosti. Terminál umožní diverzifikaci dodávek plynu nejen do Chorvatska, ale i do okolních zemí.

„LNG tanker Tristan Ruby se 143 000 metry krychlovými zkapalněného zemního plynu připlul v pátek do plovoucího LNG terminálu v Omišalju, čímž začal komerční provoz tohoto terminálu,“ uvedl Hrvoje Krhen, šéf firmy LNG Hrvatska. V Česku se změní dávkování vakcíny proti covidu, Británie s EU dokončí brexit a Chorvatsko vyčíslí škody Podle Krhena připlula loď ze Spojených států. Vykládka potrvá do 3. ledna a po zpětném zplynění poputuje zemní plyn soustavou plynovodů ke koncovým zákazníkům. Plovoucí terminál na Krku může ročně přijmout až 2,6 miliard metrů krychlových zemního plynu, přičemž na příští tři roky jsou veškeré kapacity rezervované. Plány na stavbu LNG terminálu podle agentury Reuters vznikly před více než dvaceti lety a původní představa byla postavit terminál na souši. Kvůli byrokratickým průtahům a odporu místních obyvatel i ochránců životního prostředí se realizace projektu několikrát odložila. O variantě plovoucího terminálu rozhodla až současná pravicová vláda. Terminál na Krku umožní diverzifikaci dodávek zemního plynu do Chorvatska, které dosud spoléhalo na dovoz z Ruska a na vlastní těžbu. O import plynu přes terminál na Krku projevily zájem i některé okolní země, v první řadě Maďarsko.