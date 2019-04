Dodávky ruské ropy budou obnoveny do poloviny května, uvedla rafinerie Slovnaft

Bratislava Dodávky nekontaminované ruské ropy prostřednictvím ropovodu Družba by měly být obnoveny od poloviny května. Uvedla to v úterý podle agentury Reuters slovenská ropná rafinerie Slovnaft.

Do ropovodu, kterým teče ropa z Ruska i do České republiky, se minulý týden dostala ropa znečištěná organickým chloridem. Ten může poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod proto dovoz ruské ropy zastavily.



Společnost Slovnaft uvedla, že se v úterý s ruským ministerstvem energetiky a tranzitními společnostmi ze Slovenska, Maďarska, Ukrajiny a Ruska dohodla na krocích, které mají zaručit požadovanou kvalitu dodávek ropy od poloviny května.

Ropovod Družba se v Bělorusku rozděluje na dvě větve - severní vede do Polska a Německa, jižní pak přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Kapacita ropovodu činí až jeden milion barelů ropy denně, což je zhruba jedno procento globální poptávky. Podle Běloruska si plné obnovení provozu vyžádá nejméně šest měsíců.