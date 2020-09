Dukovany odstavují 2. blok kvůli výměně části paliva. Odstávka potrvá do půlky listopadu

Dukovany (Třebíčsko) V Jaderné elektrárně Dukovany v pátek energetici odstavují druhý výrobní blok kvůli výměně pětiny paliva za čerstvé, kontrolám zařízení a servisním pracím. Výkon bloku začali snižovat v 10:00, elektřinu přestane dodávat odpoledne, řekl mluvčí elektrárny Jiří Bezděk. Odstávka skončí do poloviny listopadu, provázet ji budou mimořádná opatření proti nákaze koronavirem. Zbývající tři bloky Dukovan jsou v běžném provozu.

Při odstávce vymění energetici ve druhém bloku za čerstvé 72 palivových kazet. „V plánu mají kontroly tisíců zařízení komponent a 41 investičních a technických modernizačních akcí,“ uvedl Bezděk.



Elektrárna Dukovany s celkovým instalovaným výkonem 2040 megawattů pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v Česku. Kvůli výměně části jaderného paliva, servisu a kontrolám zařízení už letos stály její bloky číslo tři a čtyři. Všechny čtyři bloky Dukovan teď byly v provozu od začátku května. V listopadu by podle zveřejněného plánu společnosti měla začít odstávka prvního bloku, která potrvá do konce tohoto roku.

Zpřísněná hygienická opatření proti nákaze covidem-19 platí podle firmy ČEZ v celé elektrárně. Pracovníci procházejí měřením teploty, v řadě provozů povinně nosí roušky nebo respirátory třídy FFP2. „Respirátory jsme vybavili řídící operativní personál a další klíčové pracovníky,“ uvedl ředitel elektrárny Roman Havlín. Tato opatření by podle předpokladu společnosti neměla mít přímý dopad na délku odstávky.

Na odstávce se podílí přibližně 1500 zaměstnanců společnosti ČEZ a stejný počet lidí z firem dodavatelů.

Elektrárna Dukovany od zahájení provozu v roce 1985 vyrobila téměř 449 terawatthodin (TWh) elektrické energie, která by stačila na pokrytí spotřeby České republiky na sedm let. Za uplynulý rok dodala dukovanská elektrárna do sítě 14,48 terawatthodiny elektřiny.