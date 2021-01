Elektrárna Počerady má nového majitele, Tykačovu skupinu Sev.en. Obchod vyšel na 2,5 miliardy korun

Praha Hnědouhelná elektrárna Počerady má nového majitele, skupinu Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. Převod od polostátní společnosti ČEZ se uskutečnil během Silvestra, informovaly firmy. Sev.en se novým majitelem stal o tři roky dříve, než bylo původně plánováno. Původní dohodnutá cena dvě miliardy korun za převod v roce 2024 byla navýšena na 2,5 miliardy korun.

Společnosti loni v říjnu uvedly, že se na urychlení prodeje elektrárny dohodly s ohledem na nové emisní normy Evropské unie. ČEZ na konci roku 2019 nevyužil opci, aby majitelem elektrárny zůstal. Už tehdy nevylučoval to, že firmy povedou o převodu elektrárny další jednání. Změnu majitele dlouhodobě kritizují ekologové. Vadí jim zejména fakt, že Tykačova firma plánuje provozovat elektrárnu déle než ČEZ.



Elektrárna Počerady leží mezi Louny a Mostem. Svým instalovaným výkonem pětkrát 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi. Zástupci Sev.en Energy loni v březnu oznámili, že společnost chce zmodernizovat hnědouhelnou elektrárnu Počerady tak, aby mohla být v provozu i po roce 2028, kdy by měly začít platit další, ještě více zpřísňující limity Evropské komise.



„Modernizace začne bezprostředně po převzetí elektrárny. Aktuálně připravujeme potřebnou dokumentaci a probíhá také výběr dodavatelů pro jednotlivé části ekologizace. Cílem je opravit elektrárnu tak, aby do budoucna splnila přísnou evropskou legislativu,“ řekla tento týden ČTK mluvčí skupiny Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová. Investice v řádu jednotek miliard korun chce nový majitel směřovat hlavně do snížení emisí a opatření na snížení prašnosti.

Elektrárna bude po opravách podle mluvčí splňovat naprostou většinu požadavků nové směrnice platné od poloviny letošního roku. „Výjimkou jsou emise rtuti, u kterých by další nevelké snižování vyžadovalo neúměrně vysokou investici. Evropská směrnice však právě na takovou situaci pamatuje a umožňuje elektrárnám získat částečnou a časově omezenou výjimku,“ řekla mluvčí.

Hnutí Arnika loni v říjnu oznámilo, že Počerady byly předloni po elektrárně Chvaletice ze skupiny Sev.en Energy druhým nejhorším českým zdrojem vypouštěné rtuti do ovzduší, vody a půdy. Počerady jsou také s Prunéřovem a Tušimicemi ze skupiny ČEZ i největším českým zdrojem skleníkových plynů, uvedlo. Žebříčky provozů z hlediska vypouštěných látek znečišťujících ovzduší sestavuje Arnika každoročně z dat Integrovaného registru znečišťování (IRZ).