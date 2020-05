Energetickému regulačnímu úřadu vadí ‚skákavé’ ceníky energií, které se mění podle vývoje na burze

PRAHA Energetický regulační úřad kritizuje nové tarify dodavatelů elektřiny, jež kopírují vývoj na burze. Odběratel platí méně nebo více podle momentální situace – a v souladu se směrnicí EU. Podle úřadu jsou ale takové podmínky pro zákazníky nesrozumitelné.

Na trhu s elektřinou přibylo nabídek, které cenu odvozují od vývoje na burze. Energetický regulační úřad (ERÚ) to ale kritizuje. Podle něj mají mít zákazníci cenu přesně stanovenou a nemají být nuceni ji dohledávat na internetu. Tvrdí, že pro zákazníky je to nesrozumitelné a matoucí.



Právě v tomto období jsou produkty navázané na burzu atraktivní, protože cena klesá. Ve srovnávačích je mezi nejlevnějšími nabídkami většina právě takových produktů. Vedle velkých firem, jako je Bohemia Energy nebo Centropol, je nabízí i řada menších dodavatelů.

Je ale třeba počítat s tím, že jde zpravidla o průměry z posledního období. Právě to je podle úřadu pro zákazníky příliš složité. „Není to vyloženě nelegální, ale je to na hraně zákona a kontroverzní,“ říká mluvčí ERÚ Michal Kebort. Dává příklad devadesátileté paní, která je odkázaná na vzorečky ve smlouvě a hledání cen na internetu.

Energetický úřad dokonce varuje, že nejasná cena je v rozporu s podmínkou srozumitelnosti, která je stanovena v zákoně, a zmiňuje desítky případů, kdy zprostředkovatelé svým jednáním nahrávali tomu, aby zákazník tarifu neporozuměl.

Složitější, než je nutné

Oslovení obchodníci s elektřinou říkají, že pokud mají lidé pochyby, mohou se na ně kdykoli obrátit. Všichni nabízejí i tarify s pevně stanovenými cenami a zákazníky mohou převést na ně. „Pro určitou skupinu zákazníků může být princip tohoto produktu hůře pochopitelný. Tito zákazníci si však takový produkt ani nezvolí,“ říká Hana Novotná z Bohemia Energy.

Dodává, že v segmentu firem jsou vzorcové ceny řadu let běžnou praxí a mnoho firem by již jinou formu zajištění dodávky energie ani nezvolilo. „Zákazníky informujeme o principech konkrétního řešení a také obecně o tom, že se ceny v průběhu dne mění podle toho, kolik elektřiny se spotřebovává,“ dodává.

Princip „vzorečkových“ tarifů.

Úřad však tlačí na to, aby podmínky nebyly složitější, než je nutné. „Není možné nechat zákazníka, aby se probíral změtí ceníků na webových stránkách nebo dosazoval hodnoty z burzy do složitého vzorce jen proto, aby zjistil cenu energie samotné,“ uvádí příklady Rostislav Krejcar, člen Rady Energetického regulačního úřadu.

Podle občanského zákoníku musí podnikatel veškerá sdělení vůči spotřebiteli učinit jasně a srozumitelně. Cenu by tedy měl uvádět v korunách za odebranou jednotku energie. Pokud to tak není, mají spotřebitelé větší šanci se brát za svá práva.

Směrnice z Bruselu

Jenže tak snadné to není. Kvůli vývoji energetiky směrem k nevyzpytatelným zdrojům, jako je vítr nebo slunce, vznikla v Bruselu směrnice, jež naopak tlačí státy k tvorbě tarifů, které budou odpovídat aktuální situaci na trhu. Tedy aby byli zákazníci motivováni spotřebovávat elektřinu v době, kdy jí je na trhu hodně, a je tedy levná, a ne v době nedostatku, kdy je drahá.

A tomu jdou některé z těchto tarifů naproti. Například Bohemia Energy nabízí ceny energie navázané přímo na ceny na burze v danou hodinu.

Energetický úřad nemůže proti těmto tarifům přímo zasáhnout a apeluje na odpovědnost obchodníků. Na trhu jsou totiž i další vzorcové tarify, které nejsou vyloženě v souladu s požadavky Evropské unie.

Bohemia Energy připravuje aplikaci, ve které zákazník uvidí cenu elektřiny v reálném čase. Jejich hodinových cen ale může využít jen ten, kdo má chytrý elektroměr, jenž umí odesílat aktuální spotřebu každou hodinu. Ostatní typy elektroměrů využívají průměry podle typické spotřeby v daných hodinách.

Není to ale tak, že by účty za elektřinu létaly nahoru a dolů podle momentální situace na trhu. Faktura chodí jen jednou ročně a z celkové částky se také počítají zálohy. Až na faktuře tedy zákazník vidí, zda platil více, nebo méně než v předchozím období – nebo třeba než soused s pevným tarifem.

Podle údajů Bohemia Energy bývají celkové ceny přímo navázané na trh, až na výjimky, nižší než hlavní ceny velkých dodavatelů.

Společnost Centropol nabízí tarif, který cenu poskládá z toho, za kolik se elektřina na daný rok prodávala o rok dříve v jednotlivé dny od ledna do listopadu. Zákazník tak sice platí celý rok stejně, celková letošní cena je ale určena loňským obchodováním.

Pro řadu zákazníků to znamená jistotu, že platí cenu odpovídající té skutečné. Problém ale je, že je takový tarif obtížné srovnat s jinými nabídkami.

Pro dodavatele bez rizika

Tarify navázané na velkoobchodní trh jsou zpravidla bezrizikové pro obchodníky. Ve složce ceny je vždy uvedená jasná marže, a nemůže se tak stát, že by elektřinu prodávali se ztrátou.

Oproti tomu u „normálních“ tarifů dodavatelé často riskují. Pokud vsadí na snižování cen a naopak přijde růst, dostávají se do ztráty. Při poklesu cen jim ale marže rostou rychleji a tento rozdíl zaplatí odběratel.