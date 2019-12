Gazprom zaplatí Ukrajině 2,9 miliardy dolarů, vyřeší tak spor o tranzit plynu

Moskva Ruská plynárenská společnost Gazprom zaplatí Ukrajině 2,9 miliardy dolarů (66,6 miliardy Kč), a vyřeší tak vleklý spor o tranzit plynu, kterým se zabývala arbitráž ve Stockholmu. Informovala o tom v sobotu agentura Reuters.

Gazprom v pátek s Kyjevem podepsal protokol o pětiletém pokračování tranzitu ruského plynu do Evropy přes Ukrajinu. Dohoda podle Gazpromu také předpokládá, že Ukrajina stáhne veškeré zbylé žaloby, o nichž soudy zatím nerozhodly.



Na základě nové dohody by měla Ukrajina podle Gazpromu v příštím roce přepravit do Evropy 65 miliard metrů krychlových ruského plynu, teď je to 90 miliard ročně. V letech 2021 až 2024 klesne roční tranzit na 40 miliard metrů krychlových ročně.

Podpis konečného dokumentu se podle ruského vicepremiéra Dmitrije Kozaka očekává do konce roku, kdy vyprší stávající desetiletý kontrakt na tranzit plynu.

Podle nařízení stockholmského arbitrážního soudu měl Gazprom ukrajinské plynárenské společnosti Naftogaz vyplatit 2,6 miliardy dolarů (57 miliard Kč). Ukrajinský podnik vymáhal zaplacení částky soudní cestou a usiloval o zabavení majetku Gazpromu v Evropě.

Ukrajina je klíčovou cestou pro přepravu ruského plynu k evropským zákazníkům. Přes Ukrajinu putuje plyn i do České republiky. Pro Kyjev je tranzit ruského plynu důležitý, protože z něj finančně profituje. Loni Gazprom dodal do Evropy více než 200 miliard metrů krychlových plynu.