Tajemný hanopis připravil šéfa českých ropovodů Stanislava Brunu o místo

PRAHA Ministerstvo financí neprodloužilo smlouvu řediteli státní firmy MERO Stanislavu Brunovi. Strategické firmě, která provozuje české ropovody Družba a IKL, se přitom daří. Důvodem k odchodu šéfa mohou být podle zjištění LN některá pochybení, která nesouvisí s chodem firmy.

Státem ovládaný provozovatel ropovodů společnost MERO je bez generálního ředitele. Ministerstvo financí jako jediný akcionář neprodloužilo čtyřletý mandát zkušenému odborníkovi v petrolejářském oboru Stanislavu Brunovi. Ten tak strategickou firmu s předloňským dvoumiliardovým obratem a čistým ziskem skoro půl miliardy 7. ledna opustil.

Příčinou evidentně nejsou ekonomické výsledky. Podle nich nebyl důvod se manažera, dosazeného začátkem roku 2015 tehdejším ministrem financí Andrejem Babišem (ANO), zbavovat. Podle zjištění LN ale ministerstvo nyní rozhodlo neprodloužit Brunovi smlouvu na základě dopisu, který přišel těsně před jejím vypršením a který zdroje označují za hanopis. Podepsaný je jménem, které údajně nelze ověřit.

„Nebudu říkat, čeho se to týká, ale akcionář MERO zřejmě vyhodnotil, že část z toho napsaného by mohla být pravda a z opatrnosti řediteli společnosti smlouvu neprodloužil,“ uvedl jeden ze zdrojů, které informaci LN potvrdily. „Načasování evidentně nebylo náhodné,“ přidává se další odborník z branže, který je se situací obeznámen. Nikdo ale nechce spekulovat, kdo a proč by mohl mít zájem se šéfa mocné ropné firmy zbavit.

Bývalý ředitel státní firmy MERO Stanislav Bruno.

Ministerstvo financí na otázky ohledně důvodů neodpovědělo. Resort jen bez vysvětlení potvrdil, že Brunovi skončilo 7. ledna čtyřleté funkční období pro jmenování v představenstvu. „Toto uvolněné místo v představenstvu bude co nejdříve obsazeno. V představenstvu zůstávají další dva členové, představenstvo je tudíž i bez jednoho člena nadále funkční a usnášeníschopné a chod firmy tím není aktuálně nikterak poznamenán,“ uvedla pro LN Šárka Šmolíková z tiskového oddělení ministerstva.

Současně s Brunou nastoupil začátkem roku 2015 do představenstva MERO i jeho někdejší kolega z petrochemického koncernu Unipetrol Otakar Krejsa, který ve vedení firmy zůstává. Společnost totiž za poslední roky zvládla několik složitých situací, například se podařilo vyřešit předešlé vleklé spory ohledně poplatků za přepravu ropy s majitelem rafinérií koncernem Unipetrol.

Výsledky hospodaření za loňský rok ještě nejsou známy, ale v roce 2017 vzrostly tržby společnosti, která kromě přepravy černého zlata ropovody provozuje i rozsáhlé sklady a Centrální tankoviště ropy v Nelahozevsi u Kralup, o 16 procent na 1,9 miliardy korun a čistý zisk klesl na 470 milionů.