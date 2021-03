Havlíček: Finální podoba tendru na blok Dukovan by mohla být v řádu týdnů

Praha Finální textová podoba tendru na stavbu nového bloku dukovanské elektrárny se aktuálně upřesňuje. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) očekává, že bude hotova během několika týdnů. Řekl to ve středu novinářům ve Sněmovně poté, co poslanci opětovně přerušili schvalování takzvaného nízkouhlíkového zákona, který se výstavby týká. Vynutila si to opozice, která chce uzákonit bezpečnostní záruky výběrového řízení na dodavatele stavby nebo stanovit její maximální cenu.

Prezidentův expertní tým doporučil vypsat tendr na výstavbu bloku v Dukovanech Havlíček po lednovém jednání zástupců vlády s lídry opozičních stran uvedl, že chystané výběrové řízení na dodavatele nového bloku bude velmi pravděpodobně bez čínského zájemce. Poznamenal také, že stát by mohl stavbu financovat sám. Podle ministra je to varianta pro případ, že by zapojení energetické firmy ČEZ do financování bylo příliš drahé. Podle původních plánů se stát měl podílet 70 procenty, zbylých 30 procent měl zaplatit ČEZ. Model financování nového jaderného bloku v Dukovanech na Třebíčsku zhruba za šest miliard eur (přibližně 162 miliard korun) schválila česká vláda loni.

V Dukovanech začal po třech měsících znovu fungovat první blok, u kterého došlo k výměně části paliva „Jednání probíhají a my dopřesňujeme textaci finální verze tendru. Budeme čekat, s čím přijde ČEZ. Podle toho se nakonec k tomu vyjádříme,“ řekl Havlíček. „Jsem přesvědčen, že během několika týdnů bude všechno hotové,“ dodal. Mezi možnými uchazeči dukovanského tendru jsou podle dostupných informací ruský Rosatom, čínská společnost CGN, severoamerická společnost Westinghouse, francouzská EdF a jihokorejská firma KHNP. Případným vyloučením Číny se pozměnily některé varianty možných scénářů. Mezi ty patří pozvání tří uchazečů ze zemí EU a NATO bez Číny i Ruska. Dále doplnění tří zemí o Rusko, které by se stalo subdodavatelem některé části stavby, nebo pozvání všech čtyř účastníků. Další variantou pak bylo odložení výběrového řízení až po letošních sněmovních volbách. Čínu znepokojuje rozhodnutí české vlády o vyloučení z tendru na dostavbu Dukovan Poslanci Pirátů, ODS, STAN a TOP 09 v úterý požádali premiéra Andreje Babiše (ANO) o svolání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v nejbližším termínu. Chtějí se zabývat geopolitickou bezpečností dodavatelů a financováním výstavby nového bloku. Žádají také přesnou definici konsorcií uchazečů o stavbu. Havlíček se diskusi na výboru nebrání, opozice ale podle něj zbytečně obstruuje schvalování nízkouhlíkového zákona, který označil za předlohu technického charakteru. Není spojena s výběrovým řízením a vlastním tendrem, poznamenal. Nízkouhlíkový zákon se týká výkupu elektřiny z plánovaného bloku. Předloha souvisí se zajištěním financování projektu společnosti ČEZ.