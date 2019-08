Hygienici budou na severu Čech měřit hluk. Kvůli polskému uhelnému dolu Turów

Hrádek nad Nisou (Liberecko) Liberecký kraj se dohodl s hygieniky na měření hluku, který na české území doléhá z polského hnědouhelného dolu Turów. Cílem je zjistit, zda už dnes nejsou v příhraniční oblasti porušovány hlukové limity. Je to jeden z podkladů pro jednání o povolení další těžby.

Polská strana přepokládá, že po plánovaném rozšíření dolu povolené limity pro hluk nepřekročí. Liberecký kraj se ale obává, že je důl a elektrárna překračují už dnes. ČTK to ve středu řekl liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).



S měřením se podle Půty začalo na základě podnětu obyvatel z Uhelné, což je část Hrádku nad Nisou, která je dolu nejblíže. „Jsou dny, kdy o dolu ani nevíme, a pak jsou dny, kdy kvůli hluku ani nemůžeme vydržet venku a zavíráme se doma,“ řekl ČTK Milan Starec, který v obci žije. Situace se podle něj zhoršila poté, co Poláci začali kácet stromy v prostoru, kam by se měl důl rozšířit. První noční měření už hygienici v Uhelné provedli, budou je ale opakovat. „Hluk hodně souvisí i s počasím, s tím jak jsou třeba nízko mraky, od kterých se pak ten hluk odráží,“ doplnil hejtman.

Polský hnědouhelný důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit až do roku 2044. Rozšířit by se měl důl až na 30 kilometrů čtverečních a těžit Poláci plánují do hloubky až 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Důl se má rozšířit podél silnice z německé Žitavy do Bogatyně. V Česku jsou nejblíže Uhelná, Václavice, Oldřichov na Hranicích a Hrádek nad Nisou. Obyvatelé z příhraničí se obávají nejen hluku, ale především ztráty vody a zvýšené prašnosti.

Pro přeshraniční posuzování dopadů na životní prostředí (EIA) dostalo české ministerstvo životního prostředí k plánovanému rozšíření dolu kolem 5000 připomínek. Liberecký kraj si najal společnost Frank Bold Advokáti, jejíž polská pobočka připomínkovala rozšíření těžby hnědého uhlí v Gubinu u hranic s Německem. Rozšíření se tam podařilo zabránit. Kraj mimo jiné požaduje zrušení nedávné změny územního plánu, kterým polská Bogatyně rozšíření dolu umožnila. Žádá také veřejné projednání záměru rozšíření těžby nejen v Polsku, ale i na českém území a v českém jazyce.