Kroky k dostavbě Dukovan projedná bezpečnostní rada i vláda, přislíbil Babiš

Praha Další kroky k plánované dostavbě Jaderné elektrárny Dukovany mimořádně projedná v pondělí ráno Bezpečnostní rada státu a odpoledne vláda. Ve Sněmovně to v pátek přislíbil premiér Andrej Babiš (ANO). Podle části opozice ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) obešel vládu i bezpečnostní složky, když o podklady k bezpečnostní prověrce by měl být požádán také ruský Rosatom.

V případě plánované dostavby Jaderné elektrárny Dukovany platí stanovisko bezpečnostní skupiny, sdělil v pátek mluvčí Bezpečnostní informační služby (BIS) Ladislav Šticha. Předpokládáme, že skupina připraví i vyhodnotí bezpečnostní dotazníky, které vyplní zájemci o dostavbu elektrárny, dodal. Po dnešní debatě Sněmovny se bude dalšími kroky ohledně dostavby v pondělí zabývat Bezpečnostní rada státu (BRS) i vláda.

„Stále platí stanovisko bezpečnostní skupiny, ve které jsou zastoupeny všechny tři zpravodajské služby a další instituce. Předpokládáme, že to bude ona, která připraví, a také bude vyhodnocovat tzv. bezpečnostní dotazníky vypracované zájemci o dostavbu,“ sdělil mluvčí kontrarozvědky Šticha.

Část opozičních poslanců naléhala na to, aby se nynějším postupem ministerstva průmyslu a obchodu ohledně Dukovan zabývala dolní komora ještě před jednáním o žádosti vlády o další prodloužení nouzového stavu. Kritizovala to, že ve hře by měl nadále být i ruský zájemce o dostavbu Dukovan. Po Babišově oznámení návrh na zařazení debaty o Dukovanech na program schůze opozice stáhla.



Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura (ODS) s předběžným oslovením Rosatomu spojil změnu postoje KSČM k vládní žádosti o prodloužení nouzového stavu. „Vidíme špinavý politický kšeft v přímém přenosu,“ prohlásil. Poslanec KSČM Leo Luzar následně nařkl Stanjuru ze lži. „Pokrytectví, které předvádí pravice, dosahuje vrcholu,“ řekl.

Proti Stanjurovým slovům se ohradil také Babiš. „Žádné kšefty ohledně zdraví a lidských životů našich občanů neděláme,“ zdůraznil. Nynější krok k Dukovanům podle ministerského předsedy učinil Havlíček po konzultaci s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a bezpečnostními službami. Babiš také zopakoval, že o samotném výběrovém řízení na výstavbu nového bloku Dukovan bude rozhodovat až vláda, která vznikne po říjnových sněmovních volbách.

Havlíček popřel, že by bezpečnostní předkolo znamenalo vypsání tendru. „Plníme to, k čemu nás vyzvaly bezpečnostní složky,“ uvedl. Informaci o plánovaném oslovení zájemců o výstavbu dostal podle Havlíčka Babiš, Hamáček a ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka. Hamáček ale uvedl, že byl informován jen ústně, písemný materiál ministerstvo vnitra nemá a Úřad pro zahraniční styky a informace, tedy civilní rozvědka, o stanovisko požádána nebyla.



Předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek přirovnal Havlíčkův postup k takzvanému zvacímu dopisu v roce 1968. Jde podle něho o útok na bezpečnost České republiky. „Prodáváte nás za 30 stříbrných,“ prohlásil.