Elektřina zlevňuje, ale všichni si nepolepší. Dodavatelé totiž nakupují energii s předstihem

Praha Jak se omezil provoz továren, je náhle na trhu nadbytek eletřiny. To však neznamená, že z toho budou těžit všechny domácnosti. Důvodem jsou minulé roky, kdy elektřina zdražovala, a proto i dodavatelé raději nakupovali dopředu – tedy z dnešního pohledu za vyšší ceny.

Je tu ale skupina domácností, která na stávajících cenách vydělává už nyní. Část prodejců elektřiny nabízí tarify navázané na denní trh, ty jsou teď i podle srovnávačů nejvýhodnější. Když je kvůli přebytkům silová elektřina oproti dřívějšku za polovic, po započtení nákladů na distribuci to přináší zhruba čtvrtinou úsporu proti běžným cenám.



Oslovení obchodníci zatím nepředpokládají, že by se stávající situace výrazně promítla i do běžných cen, tedy takových, které nejsou navázané na aktuální vývoj na burze. Důvod je stejný jako příčina toho, proč nyní cena elektřiny padá. Obchodníci nakupují i několik let dopředu a na poslední chvíli, tedy za stávající ceny, dokupují jen malou část.

„Cena elektřiny pro domácnosti se tvoří z průběhu vývoje na burze minimálně za uplynulých devět měsíců,“ vysvětluje mluvčí společnosti Centropol Aleš Pospíšil. „Dodavatelé elektřiny mají uzavřeny dlouhodobé kontrakty a nejsou schopni pružně reagovat na každý výkyv na trhu,“ dodává ekonom Štěpán Křeček z BH Securities.

Nakoupeno s předstihem

Například společnost ČEZ má na letošní rok drtivou většinu výroby prodanou za cenu kolem 47 eur za megawatthodinu, tedy zhruba dvojnásobek toho, za kolik se dá aktuálně proud koupit.

Zlevňovat tedy budou jen dodavatelé, kteří budou chtít získat nové zákazníky a pro ně budou nakupovat za stávající ceny. Do toho se ale zatím nikdo nehrne. Důvodem je vývoj poslední dekády. Ceny elektřiny dlouhodobě klesaly a nejvíce vydělávali obchodníci, kteří nakupovali na poslední chvíli. Jenže když před rokem začala elektřina zdražovat, byli právě tito v největších problémech. Dodavatelé proto v poslední době přešli na konzervativní přístup, kdy systematicky přikupují elektřinu postupně, aby se do podobných problémů už nedostali.

Ve všední den jako o víkendu

Teď ale mají největší potíže s firemními zákazníky. Velké firmy zastavily výrobu a s nimi i jejich dodavatelé. To srazilo spotřebu energií. Jenže ty mají obchodníci nakoupené dopředu a v podstatě se zavázali, že ji za dohodnutou cenu odeberou. „Pro obchodníky, kteří měli komoditu zajištěnou za vyšší ceny a nyní budou muset přebytky prodávat za nižší ceny, je to velký problém,“ říká Jan Palaščák ze společnosti Amper Holding. Očekává, že část z nich bude muset skončit, jejich aktivity převezme někdo silnější. Pro české domácnosti by to znamenalo, že se sníží konkurence na trhu.

Cenu elektřiny snižují i emisní povolenky. Podniky jich nyní pro svou činnost potřebují méně, na trhu jich je nadbytek a uhelné elektrárny si je pořídí levněji. A proto mohou také levněji prodávat na trhu.

Současná situace zamávala nejen s cenami, které klesají prakticky napříč Evropou, nejvíce pak v Německu, ale i Česku, ale i s tím, jak se spotřeba během dne vyvíjí. Například na datech z Francie je znát, že se posunul ranní nástup spotřeby. Důvod? Lidé vstávají později a to se projeví na čase, kdy se zapínají konvice na kávu, plotýnky a toustovače. A pracovní dny dnes z pohledu energetiků více připomínají víkendy – větší roli hraje spotřeba domácností, menší byznysu.

Jen minulý týden klesla ve Francii spotřeba o 22 procent, v Itálii o 16 ve srovnání s pětiletým průměrem. V Česku jde zatím o pokles o jednotky procent, takový vykazuje například i Spojené království nebo Německo. V těchto zemích jsou ale přijatá opatření relativně nová a jejich dopady se v plné síle teprve projeví.