‚Neuvažujeme o dohodě, jako má Maďarsko‘. Babiš nechce stavbu nových jaderných bloků svěřit cizímu státu

Praha Česká vláda neuvažuje o tom, že by se nové jaderné bloky v zemi stavěly na základě podobné mezivládní dohody, jakou uzavřelo Maďarsko s Ruskem při dostavbě jaderné elektrárny Paks. Novinářům to po setkání s maďarským premiérem Viktorem Orbánem řekl český předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Podle něj by měl do jaderných bloků investovat ČEZ.

„My neuvažujeme o podobné dohodě, jako má Maďarsko, nějaká mezivládní dohoda,“ řekl Babiš. Maďarsko uzavřelo s Ruskem mezivládní dohodu o stavbě dvou nových bloků jaderné elektrárny Paks. Elektrárnu by měla vystavět ruská společnost Rosatom. Maďarský stát chce projekt financovat pomocí ruské půjčky deset miliard eur (259 miliard korun).



Babiš vyjádřil lítost nad tím, že se v minulosti nepodařilo dokončit tendr na dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Vyzval ČEZ, aby investoval do stavby nových bloků v jaderné elektrárně Dukovany. „Já jsem o tom přesvědčen, že ten byznysplán funguje,“ řekl.

Podle něj by ČEZ měl vyčlenit své jaderné elektrárny do dceřiné společnosti, která by následně vypsala soutěž na dodávku technologií, případně i na financování stavby. Babiš nevyloučil ani možnou spolupráci ČEZ s jinou společností ve formě společného podniku.