Polsko tvrdí, že důl Turów u českých hranic potřebuje pro přeměnu energetiky

Varšava Polské ministerstvo klimatu povolilo státní energetické skupině PGE rozšířit provoz na hnědouhelném dolu Turów, aby zajistilo energetické dodávky pro tamní elektrárnu, která je „nepostradatelná“ pro transformaci polské energetiky. Podle agentury Reuters ve čtvrtek polský úřad tímto způsobem odůvodnil šestileté prodloužení koncese na těžbu v dole nedaleko hranic s Českem.

Reuters připomíná, že Polsko stále vyrábí většinu své elektřiny z černého a hnědého uhlí. Je jediným členem EU, který se nezavázal dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Varšava tvrdí, že na náhradu uhelných elektráren čistšími zdroji energie potřebuje více času.



Ministerstvo nyní prodloužilo koncesi PGE na těžbu v dole Turów na jihozápadě Polska o šest let, což vyděsilo ochránce životního prostředí. Námitky proti plánům PGE na rozšíření těžby v Turówě mají rovněž v sousední České republice, upozornil Reuters. Bez prodloužení koncese by těžba skončila v dubnu.

Petice podepisují Češi, Němci i Poláci

Obce na české straně se obávají ztráty pitné vody, hluku a zvýšené prašnosti. Pod petici proti rozšíření dolu se podepsalo bezmála 13 000 lidí nejen z Česka, ale i z Německa nebo Polska.

Liberecký kraj hodlá využít všechny možnosti, aby zabránil dalšímu rozšíření těžby v dole. Právnici z kanceláře Frank Bold Advokáti teď zjišťují možnosti obrany, vše ale zkomplikoval koronavirus, řekl ve středu na dotaz ČTK hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

„To skandální rozhodnutí doslova přesahuje hranice: pokud jde o jeho dopady a rozsah, v němž je porušováno právo Evropské unie,“ řekla Reuters právnička Petra Urbanová z Frank Bold Advokáti.

„Šestileté povolení bylo vydáno na základě procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) na 24 let. Jde o další porušení předpisů EU, protože vynechalo účast veřejnosti,“ dodala.

Na otázku, proč ministerstvo rozhodlo o prodloužení koncese, navzdory výzvě EU k postupnému odchodu od uhlí a odporu ochránců životního prostředí a obcí z několika zemí, ministerstvo uvedlo, že jeho rozhodnutí „je v současné době zaměřeno především na zajištění výrobních kapacit v turówské elektrárně, což je nezbytné za postupné zahájení ambiciózních transformačních cílů“.

Polský hnědouhelný důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Důl by se měl rozšířit na 30 kilometrů čtverečních, Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Důl se má rozrůst o 14,6 hektaru podél silnice z Žitavy do Bogatyně. V Česku jsou nejblíže obce Uhelná, Václavice, Oldřichov na Hranicích a Hrádek nad Nisou. Obyvatelé z příhraničí se obávají nejen ztráty pitné vody, ale také hluku a prachu. Polská strana zásadnější vliv na české území popírá.