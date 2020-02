USA podpoří nezávislost východní Evropy na ruském plynu miliardou dolarů. Část peněz může využít i Česko

Mnichov Miliardu dolarů (23 miliard Kč) pošlou Spojené státy zemím střední a východní Evropy sdruženým v iniciativě Trojmoří, aby podpořily jejich energetickou nezávislost na Rusku. Na mnichovské bezpečnostní konferenci to dnes oznámil americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Členem iniciativy je též Česko.

Investicí ve výši miliardy dolarů chtějí Spojené státy podle Pompea podpořit soukromé podnikání v energetickém sektoru. Část financí by podle českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka mohlo využít i Česko. Muselo by ale jít o smysluplné a konkrétní projekty, nikoliv o „vzdálené sliby“. „Je to zatím ve fázi jednání,“ podotkl ministr s tím, že žádný konkrétní projekt se v této chvíli „nerýsuje“.

Spojené státy dlouhodobě kritizují dokončovaný plynovod Nord Stream 2, který bude přivádět plyn z Ruska po dně Baltského moře do Německa, a obejde tak země střední a východní Evropy. Washington se obává přílišné závislosti Evropy na ruském plynu. Podle Moskvy jsou však Spojené státy motivovány vlastními ekonomickými zájmy a snaží se zajistit v Evropě odbyt dražšímu zkapalněnému zemnímu plynu (LNG) z USA. Česká republika bude k plynovodu Nord Stream 2 připojena plynovodem Eugal.

Iniciativa Trojmoří sdružuje dvanáct zemí střední a východní Evropy mezi Jaderským, Černým a Baltským mořem. Vznikla v roce 2016 s cílem zajistit politickou podporu významným přeshraničním projektům v energetice, dopravě nebo digitální komunikaci, a zlepšit tak dopravní spojení, posílit energetickou bezpečnost a hospodářsky posílit východní část Evropské unie.