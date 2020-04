Ropa znovu prudce zlevňuje, americká WTI ztrácí 13 procent

Singapur Ceny ropy na světových trzích zahájily týden dalším silným poklesem, za kterým je přetrvávající nadprodukce a úbytek skladovacích kapacit. Na trhu tak sílí obavy, že těžební škrty, na kterých se dohodli velcí producenti, nebudou stačit a že ropu čeká další výrazný cenový propad. Vyloučen tak podle analytiků není ani opětovný pokles ceny nejbližšího kontraktu do záporných hodnot.

Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) s dodáním v červnu krátce před 10:00 SELČ odepisovala zhruba 13,6 procenta a prodávala se za 14,64 USD za barel. Severomořská ropa Brent ztrácela 4,6 procenta na 20,45 USD.



Na cenu ropy má značný vliv hospodářský útlum v reakci na šíření koronaviru a následný propad poptávky. Mnoho těžebních firem v Severní Americe už kvůli tomu omezilo produkci a například Rusko bylo kvůli slabší poptávce nuceno snížit export.

Zásoby ropy ve Spojených státech se v týdnu do 17. dubna zvýšily na 518,6 milionu barelů. Jsou tak v blízkosti maxima 535 milionů barelů, na němž se ocitly v roce 2017. Zásoby se v USA skladují zejména v překladišti Cushing v Oklahomě, které je zároveň odběrným místem pro dodání ropy WTI obchodované na burze NYMEX.

Cena ropy WTI minulý týden klesla do záporných hodnot, což se zatím nikdy nestalo. Šlo o květnový, tedy nejbližší kontrakt, a obchodníci se ho zbavovali v obavách, že kdyby jej drželi až do konce platnosti, museli by ropu fyzicky převzít a pak by pro její uskladnění jen těžko hledali místo. Dali tedy přednost tomu, že raději zaplatí za to, že si od nich ropu těsně před skončením platnosti kontraktu někdo vezme.