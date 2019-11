Rusko očekává spuštění kontroverzního plynovodu Nord Stream 2 v polovině příštího roku

MOSKVA V polovině příštího roku by měl podle Moskvy začít fungovat plynovod Nord Stream 2, který bude po dně Baltského moře přivádět zemní plyn z Ruska do Německa. Uvedl to ve čtvrtek místopředseda ruské vlády Dmitrij Kozak.

Projekt je rozšířením plynovodu Nord Stream, který obchází tranzitní trasy přes Ukrajinu nebo Polsko. Nord Stream 2 má zdvojnásobit přepravní kapacitu plynovodu na 110 miliard krychlových metrů plynu ročně, připomněla agentura Reuters.

Nord Stream 2 už je ze tří čtvrtin hotový. Má ale problémy se stavebním povolením v Dánsku Plynovod se nelíbí především Polsku a Ukrajině, která je nyní klíčovou tranzitní zemí, ale i některým dalším státům. Hlasitým odpůrcem jsou i Spojené státy, které upozorňují na rostoucí závislost Evropy na dodávkách energií z Ruska. Polovinu nákladů na výstavbu plynovodu Nord Stream 2 nese ruský plynárenský gigant Gazprom. Jeho evropskými partnery jsou německé firmy Uniper a Wintershall, dále britsko-nizozemská společnost Royal Dutch Shell, rakouská ÖMV a francouzská Engie. Důležitou roli při transportu ruského plynu přes Nord Stream 2 by mělo mít i Česko. Právě přes něj bude směřovat většina suroviny, kterou plynovod dopraví z Ruska do Německa. Desítky miliard metrů krychlových plynu ročně má do Česka přivádět nový plynovod Eugal; tato trasa umožní tranzit ruského plynu do Bavorska, Rakouska, Itálie či Chorvatska. Praha sice zprvu plány na rozšíření plynovodu Nord Stream kritizovala, pak ale řady kritiků opustila: koncem listopadu 2015 bylo Česko mezi deseti státy EU, které rozšíření kritizovaly, v prosinci 2015 ale vláda Bohuslava Sobotky na návrh ministra průmyslu Jana Mládka rozhodla, že se Česko nepřipojí k dopisu členských států unie proti Nord Stream.