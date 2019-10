Zelené palivo? Stále vede LPG. Plnicí stanice na propan-butan přibývají rychleji než ostatní

PRAHA I přes minimální podporu ze strany státu a údajnou nasycenost trhu roste v Česku rychlým tempem počet míst, kde mohou řidiči tankovat propan-butan, označovaný jako LPG. Podle zjištění LN z aktuální statistiky ministerstva průmyslu lze u nás plnit nádrže aut tímto plynem na 950 místech, což je o 32 víc než loni. A je jich stále několikanásobně víc než u konkurenčního stlačeného zemního plynu CNG nebo veřejných dobíjecích stanic elektroaut.

V době masivní propagace elektromobilů a nekončící státní podpory CNG je tak LPG stále nejpočetněji zastoupeným alternativním pohonem v Česku i Evropské unii – díky vysokému počtu přestaveb z klasických benzinových aut. Celkem tak dnes jezdí po Česku podle odhadu Asociace LPG na 170 tisíc těchto aut z celkem 5,9 milionu všech osobních vozů, po Evropě pak zhruba osm milionů z celkem 250 milionů.



S cejchem, ale za polovic

Přestože má cejch fosilního paliva – část LPG se těží podobně jako zemní plyn a část vzniká jako vedlejší produkt v rafineriích –, drží si první příčku zejména díky úspoře peněz za tankování. Po přepočtu na litry vychází LPG díky nízké spotřební dani (podobně jako CNG) skoro na polovinu ceny benzinu nebo nafty.



LPG - ilustrační foto.

„LPG je stejně úsporné k životnímu prostředí jako CNG, i když lidi nezajímá nějaká ekologie, spíš úspory při provozu a tankování. Proto si instalují plyn, kterému ale v posledních letech stále víc konkurují poměrně levné moderní a úsporné spalovací vozy,“ říká Jaroslav Liška, jednatel strakonické společnosti Autogas Centrum, která patří k největším v Česku v oboru přestaveb na plynový pohon.

V případě dodatečné montáže si naprostá většina lidí pořizuje propan-butan. Jen mizivý zlomek zakázek představují zájemci o přestavbu na CNG. Ta je totiž zhruba o deset tisíc korun dražší než na LPG, jež vyjde na 15 až 40 tisíc. Navíc, nádrž na CNG zabírá víc místa v zavazadlovém prostoru a řidiče odrazuje i malý počet plnicích stanic.

Odborníci z autoprůmyslu však CNG chválí – pro vyšší obsah energie a vysoké oktanové číslo. „Věřím, že doba většího rozšíření CNG ještě přijde,“ říká jednatel Autogas Centrum.

Vládne díky přestavbám

Zemní plyn má v nabídce už z výroby většina automobilek včetně mladoboleslavské Škody Auto (Citigo a Octavia G-TEC) a odbyt zajišťují z velké části firmy do flotil svých služebních aut. Oproti tomu nové osobní vozy se zabudovaným LPG jsou v menšině – těm kraluje v případě nových registrací hlavně značka Dacia. A kupují je především soukromí řidiči.



Propan-butan je zkrátka co do počtu vozů nejpočetnějším alternativním palivem díky dodatečným přestavbám. I když jejich počty klesají. Servisy, které se montážemi zabývají, potvrzují už od roku 2012 klesající trend zakázek. Přestavbou na LPG u nás loni prošlo necelých 6400 benzinových aut, v předchozím roce jich bylo téměř 7100. K tomu nových vozů s už zabudovaným pohonem LPG přibylo loni 816, předloni 1200. Nicméně stále platí, že nárůst aut na LPG několikanásobně převyšuje nárůst u dalších alternativních pohonů.

Pro srovnání: po deseti letech státní podpory a stamilionových dotací jezdí u nás k pololetí letoška 21,7 tisíce osobních aut a dodávek (plus 2,2 tisíce autobusů a dalších vozů) na stlačený zemní plyn CNG, které mají k dispozici necelých 200 veřejných plnicích stanic, a 4,5 tisíce elektroaut se 130 veřejnými dobíjecími stanicemi.

Elektromobily se na současném evropském vozovém parku zatím podílejí pouhým jedním procentem a podle Ivana Indráčka z České asociace LPG vzroste k roku 2030 tento podíl maximálně na 15 procent. „Než se elektromobily výrazněji prosadí, bude potřeba snižovat stále rostoucí emise z dopravy jinak, například podporou vozů na LPG. Toto alternativní palivo má všechny potřebné předpoklady,“ soudí Indráček.

Do garáží bez plynu

LPG však zatím stát, s výjimkou snížené spotřební daně, nijak nepodporuje. Například ministerstvo životního prostředí ho nezařadilo jako perspektivní do stávající podoby Národního akčního plánu čisté mobility. Ministerstvo dopravy zase LPG vynechalo, když chystalo nový systém poplatků za jízdu po dálnicích – pro CNG prosadilo slevu, pro elektroauta dokonce jízdu zadarmo. Resort to vysvětlil tím, že na LPG jezdí u nás i bez státní pomoci už dost vysoký počet aut a jejich cenové zvýhodnění na dálnicích by vyšlo státní pokladnu neúměrně draho.

Jak propan-butan, tak zemní plyn však mají jednoho společného nepřítele, který brání jejich většímu rozšíření – časté zákazy vjezdu do parkovacích domů a garáží. Přestože to česká legislativa nezakazuje. Investoři a provozovatelé těchto objektů ovšem musejí pro vjezd aut na plyn zajistit řadu nákladných bezpečnostních a odvětrávacích opatření, a tak v rámci úspory většinou volí levnější variantu – zákaz aut na plyn.