Bobtnající ceny motivují k úsporám. Jak neplýtvat teplem a proč pořídit nové spotřebiče?

V posledních desetiletích výrazně přibylo domácích spotřebičů, ty jsou ale zároveň mnohem úspornější, než tomu bývalo. Prvním krokem k efektivnímu snížení spotřeby tak pro někoho trochu paradoxně může být nákup nových, pomoci mohou i prodlužovací kabely s vypínačem.

Například pokud máte doma deset let starou chladničku, která tehdy spadala do energetické třídy A (ovšem podle klasifikace platné od 1. 3. 2021 je to D), má spotřebu 305 kWh ročně. Moderní lednice energetické třídy A (podle dřívější klasifikace byste ji našli jako A+++) má spotřebu téměř poloviční – 160 kWh ročně.