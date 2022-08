Česko urychleně svolá jednání rady ministrů pro energetiku, řekl Fiala

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Vládu dnes k přijetí rychlých opatření na národní úrovni i úrovni EU kvůli razantnímu růstu cen vyzvali hejtmani. Předseda Asociace krajů Martin Kuba (ODS) označil situaci v energetice za kolaps trhu. Ministr Síkela už ve středu uvedl, že rychlost svolání mimořádné rady se bude odvíjet od urgentnosti problémů s cenami energií.

„Trh se do určitě míry vymkl kontrole, tržní volatilita přestává reagovat na dobré zprávy a kumulují se jenom ty špatné a tlačí ceny nahoru. Je to problém celé Evropy a samozřejmě, pokud má celoevropský trh problém, tak to nejjednodušší řešení se hledá na celoevropské úrovni,“ řekl ve středu Síkela. Trh podle něj ztrácí svou funkčnost a je nutné hledat cesty jak zasáhnout.

Petr Fiala @P_Fiala Po dohodě s @vonderleyen svoláme jako předsednická země EU urychlené jednání Rady ministrů pro energetiku, které se bude věnovat konkrétním mimořádným opatřením k řešení energetické situace. oblíbit odpovědět

Jako jednu z možností Síkela zmínil stanovení maximálních cen elektřiny, a to v celé EU. „Pokud bychom se rozhodli jako Evropská unie jít touto cestou,... tak Česká republika by byla určitě jedna z těch zemí, která by to podpořila,“ uvedl Síkela. Vedle zastropování cen později zmínil, že přistoupit by bylo možné také k diverzifikaci cen podle typu výroby elektřiny či lze „sáhnout do povolenek“. „Jsou to velice technické debaty, z nichž každá má své příznivce,“ uvedl.

Asociace krajů dnes vyzvala vládu, aby od začátku příštího roku regulovala ceny plynu a elektřiny pro domácnosti. Kabinet by podle ní také měl určit státního obchodníka s energií, jemuž by ji firmy musely prodat. Vláda by dále měla směřovat k tomu, že získá stoprocentní podíl ve výrobních kapacitách ČEZ.

Na realizaci opatření by vláda měla použít peníze ze sektorové daně nebo získat finance tak, že by zdanila každou vyrobenou megawatthodinu, řekl předseda asociace Martin Kuba (ODS). Všechny návrhy označil za přechodná řešení.

Cena elektřiny pro francouzský trh na energetické burze EEX dnes poprvé přesáhla 1000 eur za megawatthodinu. Na rekordu je i cena elektřiny pro Německo. Ceny plynu a elektřiny za půl roku od začátku ruské invaze na Ukrajinu stouply o stovky procent.