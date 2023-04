Kolem dotací pro seniory se motají i šmejdi. Jak poznat podvodníky?

Dotace na zateplení Nová zelená úsporám Light jsou určené pro důchodce a sociálně slabé. Mají jim pomoci snadno získat peníze na opatření, jež následně ušetří peníze za vytápění. Vše by mělo fungovat tak, aby nebyli potřeba žádní placení poradci či prostřednici. K dispozici je totiž i poradenská síť zdarma.

Přesto se už hlavně seniorům nabízí zprostředkovatelé, kteří chtějí různou míru provize. „Nejčastější je případ, kdy si firma za vyřízení účtuje pět procent z celkové dotace,“ popisuje Lucie Früblingová, tisková mluvčí Státního fondu životního prostředí.

Zbytečné výdaje

Výsledkem je pouze to, že lidé část peněz, obvykle tisíce korun, zaplatí zprostředkovatelům, i když by jim mohly zůstat. Dotace míří na ty, kteří mají hlouběji do kapsy, a mají jim pomoci realizovat to, co by si jinak nemohli dovolit. Například na výměnu oken či zateplení si jen obtížně našetří, pokud žijí s penězi z měsíce na měsíc.