Srovnávač nenabídne jen nejlevnější produkty. Vyberete si i kvalitu

Portál ePojisteni.cz odstartoval 29. října 2008, právě tedy slaví patnáct let od svého vzniku. „Byla to tehdy velmi inovativní myšlenka. Lidé už na internetu porovnávali zboží, ale finanční produkty nikoli,“ říká Nicolas Eich, aktuální ředitel skupiny Srovnejto, pod kterou patří značky ePojisteni.cz, Srovnejto.cz, Tarifomat.cz a Superpoistenie.sk.

Advertorial

„Byly to tehdy před patnácti lety takové první krůčky na poli digitalizace prodeje finančních produktů. Smlouvy se posílaly ještě papírové poštou, dnes se snažíme maximum věcí řešit čistě digitálně,“ vysvětluje Eich. Z malého startupu s webem, malým callcentrem a několika partnerskými pojišťovnami se postupem času stala firma, která zaměstnává 400 lidí a k jejímž partnerům patří téměř všichni hráči v daném oboru.

Jak vlastně vaše srovnávače ePojisteni.cz a Srovnejto.cz fungují? Co zákazníkům nabízejí?

My jsme vlastně v principu takový Marketplace a spojujeme uživatele, který hledá nějaký – nejčastěji finanční – produkt, s finančním partnerem. Snažíme se pro daného uživatele najít nejvhodnější produkt, máme širokou databázi a díky objemu smluv i některé výhodné nabídky, které uživatelé běžně přímo u dané firmy třeba nezískají. A snažíme se samozřejmě zákazníkovi nabídnout nejlepší cenu, u autopojištění ji dokonce garantujeme, ba když zákazník najde lepší cenu jinde, rozdíl mu doplatíme. Nicméně nejde jen o samotnou cenu, ale i o kvalitu dané služby. Ty produkty, nejen pojištění aut, ale zejména třeba pojištění domácnosti a další, jsou velmi složité, často jde o nabídky šité na míru. Takže jde i o to, aby uživatel získal kvalitní službu, u pojistek třeba s nejlepším krytím, nejméně výlukami.

I když tedy jdou nabízené produkty pořídit většinou 100% online, je pro nás nadále nesmírně důležité callcentrum, kde pro nás pracuje zhruba 200 lidí ve směnném provozu. Zákazníci často chtějí ty nabídky konzultovat, probrat právě některé detaily – a od toho tu jsme, abychom jim co nejlépe poradili. Pracují zde skuteční odborníci, lidé, kteří jsou akreditovaní zprostředkovatelé, mají patřičné zkoušky ČNB a v daném oboru se neustále vzdělávají. Jde nám o spokojenost zákazníků, jelikož nás samozřejmě živí provize z uzavřených smluv.

Jak dovede operátor callcentra zákazníkovi pomoct?

Na webu zákazníkovi transparentně ukazujeme, dokonce zdůrazňujeme některé případné výluky u produktů. Ale operátor mu může vysvětlit, co to vlastně znamená. Případně si může všimnout nějakého detailu, který si zákazník neuvědomí. Třeba podle adresy zjistí, že klient nejspíš často jezdí domů po silnici lesem, ale ve zvoleném produkty chybí třeba připojištění srážky se zvěří.

Jaké produkty je nejtěžší srovnávat?

Složité je zmíněné pojištění domácností, každá pojišťovna má jinou cenotvorbu a jiné parametry, každý uživatel má jiné požadavky, to vše je potřeba při srovnávání nějak zohlednit. Pojištění majetku tak klienti ve většině případů řeší s operátorem callcentra. Na druhou stranu je řada standardizovaných produktů, třeba cestovní pojištění – to jde srovnat a online sjednat snadno a během pár minut.

Není v těch produktech zmatek?

To je právě náš úkol, zařídit, aby vše bylo přehledné. Už jenom to, že si lidé mohou nabídky srovnat na jednom portále, samozřejmě šetří čas a jejich peníze. Navíc hodně investujeme do uživatelského prostředí našich portálů, chceme, aby bylo intuitivní a vyznal se v něm každý. Letos jsme na našich portálech hodně zapracovali. Nezaměřujeme se jen na mladou populaci, co všechno řeší na mobilu, chceme oslovit skutečně každého. Jsou klienti, kteří si právě chtějí vše vyřídit přes mobil, jiní přes počítač, někdo ale chce kontakt s callcentrem, často třeba i s jedním konkrétním poradcem, protože je na něj už zvyklý. To vše umíme nabídnout.

Jak se vám dnes spolupracuje s partnery, kteří u vás své produkty nabízejí? Zpočátku prý byli skeptičtí…

Ano, na začátku měl portál ePojisteni.cz jen několik partnerů, dnes s námi spolupracují prakticky všechny pojišťovny na trhu – a nejen ty. Podařilo se nám rozptýlit určitou obavu, že bude srovnávač nabízet jen ty nejlevnější a nejméně kvalitní produkty. Potvrdili jsme, že umíme nabídnout kvalitu. Navíc v celém oboru došlo k výrazné digitalizaci, uzavírání smluv online je dnes úplně běžnou záležitostí – a my jsme pro partnery důležitý distribuční kanál, kde mohou své produkty nabídnout.

Jak se mají klienti vyznat ve vašich značkách ePojisteni.cz a Srovnejto.cz? Proč fungují paralelně?

Naší tradiční značkou je ePojištění, tu si zákazníci pamatují, a proto ji používáme nadále. Lidé si ji pamatují třeba i jako sponzora první fotbalové ligy, toto partnerství tehdy pomohlo značku mezi lidi dostat. Na druhé straně Srovnejto.cz je značka, která naše aktivity kompletně zastřešuje a do níž teď investujeme primárně, přičemž jde dnes už především o investice do online marketingu.

Na ePojištění ale samozřejmě nezapomínáme a věnujeme se mu také. Výhodou Srovnejto.cz je, že pod tímto označením můžeme nabídnout srovnání i řady dalších produktů, ne jen různých pojistek. Oba portály ale po technické stránce fungují stejně a nabízejí zákazníkům při konkrétním porovnání stejné ceny, takže vlastně nezáleží na tom, který z nich klient použije.