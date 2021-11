Listopadové zálohy u dodavatelů poslední instance budou o polovinu nižší

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Možnosti jsou dvě. „Definitivně rozhodneme zítra. Buď půjde o memorandum se všemi dodavateli poslední instance, což by byla varianta rychlá, nelegislativní, platná de facto okamžitě,“ uvedl ministr Havlíček na úterním tiskovém brífinku s tím, že o tuto variantu bude usilovat.

Druhou možností je, že by Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal vyhlášku. V takovém případě by to rezort společně s úřadem chtěly stihnout do 15. listopadu, nicméně Havlíček už dříve upozornil, že jde o šibeniční termín.



O tom, že ERÚ akceptoval ministerský návrh na stanovení stropu záloh , informoval už v pondělí na Twitteru ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Karel Havlíček @KarelHavlicek_ Na základě intenzivního jednání mezi MPO a ERÚ sdělujeme, že Energetický regulační úřad akceptuje náš návrh a předloží vyhlášku,na základě které dojde k zastropování záloh u dodavatelů poslední instance. Výši nových záloh sdělíme zítra, kdy zahájíme zrychlený legislativní proces. oblíbit odpovědět

Ministr Havlíček už dříve upozornil, že půjde o stanovení maximální výše zálohových faktur pro DPI, nikoliv o samotné ceny energie.



„Chceme tím pomoci ohroženým rodinám, současně se ale musí najít optimální hranice, neboť cesta není zůstat u DPI, ale přejít ke standardním dodavatelům,“ uvedl.

Havlíček svůj projev na úterním brífinku začal tím, že potvrdil podání trestního oznámení na společnost Bohemia Energy a její majitele. „A to kvůli podezření důvodného charakteru, na základě kterého mohlo dojít k spáchání některého z trestných činů proti majetku,” řekl Havlíček a konkrétně jmenoval trestný čin nabízení služeb v době ukončování obchodní činnosti či účelové převádění majetku.