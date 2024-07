Start nové energetiky se posouvá. Datové centrum začne fungovat až od srpna

Vstupní investice do zahájení provozu EDC se odhadována na jednu miliardu korun, v rámci Národního plánu obnovy byla alokována dotace 800 milionů Kč ze zdrojů Evropské unie.

Energetický regulační úřad (ERÚ) od začátku roku implementoval změny vyplývající z novely energetického zákona, tzv. Lex OZE II. Ten umožňuje sdílení elektřiny z decentrálních zdrojů napříč odběrnými místy. I když vniku energetických komunit Česku již nic nebrání, na ERÚ se mohou registrovat již od ledna, sdílení v praxi umožní až funkční EDC. Komunity totiž potřebují pro efektivní fungování data a to co nejblíže reálnému času.

Získávat je budou právě od EDC, vždy za předešlý den, a to pro každý patnáctiminutový interval. Domácnostem a firmám bude zajišťovat informace o jejich spotřebě a jejich členění podle času, tarifu a v některých případech v budoucnosti i podle typu spotřebiče. EDC bude také zajišťovat zprostředkování těchto dat směrem k obchodníkům, distributorům i správci přenosové soustavy.

Zbývá schválení řádu EDC

„Veškeré přípravy související se sdílením na naší straně teď finišují. Z nejdůležitějších je vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, která prošla rozsáhlou novelou. Nově musí popsat proces registrace a výměny dat mezi všemi účastníky sdílení, mezi které kromě samotných výrobců a odběratelů elektřiny patří také EDC, operátor trhu, provozovatelé distribučních soustav nebo obchodníci,“ uvedl Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Jak upřesňuje, vyhláška definuje také alokační klíče, kterými se sdílená elektřina bude dělit mezi jednotlivé odběratele.

Z hlediska ERÚ je podle mluvčího ERÚ Michala Keborta vše připraveno. „Byly novelizovány potřebné vyhlášky a vydána příslušná cenová rozhodnutí. Posledním krokem, který závisí na ERÚ, je schválení Řádu EDC. Předpokládáme, že řád bude schválen a sdílení tím bude v legislativní rovině umožněno od 1. srpna,“ uvedl Kebort.

Podle Martiny Krčové, členky Rady ERÚ probíhaly veškeré úpravy podzákonných předpisů v hektickém tempu. „Novela energetického zákona známá jako Lex OZE II, která přinesla sdílení do legislativy, nabyla účinnosti teprve v lednu. Vše jsme museli stihnout za několik měsíců,“ zdůrazňuje.

Jak dodává, povedlo se to i díky tomu, že ERÚ začalo jednat o sdílení s provozovateli energetických soustav a dalšími účastníky už loni, tedy dříve, než byl zákon vůbec přijat. „Zároveň jsme využili zkušenosti ze sdílení v bytových domech, které jsme úpravou vlastní vyhlášky umožnili už od loňského ledna,“ upřesňuje Krčová.

V samotném EDC aktuálně vzniká IT systém nutný k přijímání, vyhodnocování a odesílání velkých objemů dat v řádu desítek minut. „Tento systém bude základem fungování EDC. Od 1. srpna 2024 bude funkční tzv. dočasné řešení EDC,“ potvrzuje tiskové oddělení centra.

V této etapě bude EDC poskytovat vyhodnocování sdílení elektřiny v rámci komunitního sdílení, resp. sdílení mezi aktivními zákazníky. Mezi základní služby EDC v této fázi bude patřit registrace účastníků trhu v systému EDC pro nastavení výměny a získávání dat o sdílení elektřiny, přijímání dat naměřených z průběhového měření od provozovatelů distribučních soustav, vyhodnocování sdílení elektřiny ze získaných dat na denní bázi nebo poskytování dat z vyhodnocení sdílení elektřiny OTE.

„Přenastavení celého systému je spojené jak se zprovozněním EDC, tak i s instalací chytrého měření v sítí nízkého napětí. To je nezbytné pro bezpečnou integraci obnovitelných zdrojů do maloodběrů. Bez jeho fungování by nebylo možné nad určitou úroveň navýšit instalovaný výkon a zajištění provozu celé soustavy by bylo dražší,“ vysvětluje Petr Kusý, předseda představenstva Elektroenergetického datového centra.

Dotazy řeší nově call centrum

EDC sice svůj start o měsíc posunulo, od 1. července však spouští bezplatnou informační linku pro zájemce o sdílení elektřiny. Na čísle 800 720 204 získají odpovědi na své dotazy volající z řad aktivních zákazníků, energetických společenství, obchodníků či široké veřejnosti. Od 1. srpna bude linka k dispozici také uživatelům, kteří zahájí proces registrace pro sdílení elektřiny. V následujících týdnech EDC počítá s rozšířením služeb call centra o další komunikační kanály.

Call centrum EDC Bude v provozu každý všední den od 8:00 do 16:00 hod. na telefonním čísle 800 720 204.

„Dlouhodobě sledujeme trendy v legislativě Evropské unie i dalších států. Česká úprava sdílení je velmi kvalitní a v dobrém smyslu slova předbíhá dobu. Z velké části odpovídá i novým evropským požadavkům na nedávno schválený redesign trhu s elektřinou. Zahájení sdílení, ať už od července nebo od srpna, bude velkým milníkem pro českou energetiku a občany,“ říká Eliška Beranová, právnička Frank Bold a Unie komunitní energetiky (UKEN).

Podle UKEN je Energetický zákon připravený kvalitně a Česko se díky němu může stát lídrem a vzorem nejen pro střední a východní Evropu. UKEN vydala několik materiálů, které zájemcům pomohou zorientovat se v tématu a připravit se na sdílení elektřiny.

Finální řešení Elektroenergetického datového centra má být v provozu od léta 2026. V této etapě rozšíří EDC své služby podle novely energetického zákona LEX OZE III o řízení dat pro účely zajištění akumulace, flexibility nebo agregace.