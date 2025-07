Zásadní body non-paperu Co by mělo zaručit stabilitu ceny emisních povolenek: 1. Pravidelně zveřejňovat informace pro lepší informovanost o cenových prognózách pro ETS2 Budou se pravidelně zveřejňovat oficiální instalace obnovitelných zdrojů tak, aby to mělo pozitivní vliv na cenu emisní povolenky směrem dolů, tedy k jejímu snížení. 2. Zahájení včasných aukcí v roce 2026, aby se snížila nejistota ohledně cen pro rok 2027 Emisní povolenky v systému ETS2 se budou vyřazovat až v roce 2028, nicméně obchodování je potřeba zahájit dříve, abychom mohli rychle zareagovat, spustit kontolní mechanismy co nejdříve a aby tak ceny byly stabilní. 3. Nastavení spouštěcího mechanismu MSR (rezerva tržní stability) tak, aby se omezily cenové výkyvy jako v ETS1, a zvýšení uvolněných objemů MSR v napjatých tržních podmínkách Požadujeme navýšení množství emisních povolenek tak, aby cena zůstala na prahu 45 eur. 4. Prodloužení životnosti mechanismu MSR po roce 2031 tak, aby byl dostatek povolenek na trhu Jedná se o vytvoření takového mechanismu, aby na konci emisního období 2030-2033 nedošlo k nárůstu a cena emisní povolenky se udržela na stabilní úrovni. 5. Posílení mechanismů cenové kontroly Aby došlo k zajištění cenového mechanismu, musí se vedle mechanismu MSR změnit také čl. 30h odst. 2 ve směrnici o ETS. Ten zjednodušeně řečeno určuje, za jakých podmínek a kolik povolenek se na trh uvolní. Zároveň by mělo být možné dodatečné povolenky uvolnit vícekrát než jednou za rok. Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR