Nesplnitelné zelené cíle. Většina zemí v Evropě nemá na Green Deal peníze

Nová studie think-tanku New Economics Foundation ukazuje, že většina států Evropské unie nemá do budoucna dostatečný polštář pro financování projektů vedoucích ke splnění klimatických cílů. Analytici se domnívají, že tento problém by mohl do budoucna zpomalit aplikaci potřebných kroků do praxe, a ještě zvýšit hospodářské rozdíly mezi jednotlivými evropskými zeměmi.