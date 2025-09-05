Evropská komise udělila Googlu pokutu téměř 72 miliard za zneužití postavení

Google v reakci podle AFP uvedl, že rozhodnutí považuje za chybné a hodlá se proti němu odvolat. EK ve věci rozhodovala na základě stížnosti Evropské rady vydavatelů.
Podle komise Google upřednostňoval své vlastní služby v technologií zobrazování online reklamy na úkor konkurence a online vydavatelů. Od roku 2014 do současnosti tak podle EK zneužívat svého postavení na trhu.
Unijní exekutiva podle zdrojů Reuters původně plánovala udělit mírnou pokutu, a to už v pondělí. Odpor šéfa obchodu EU Maroše Šefčoviče vůči americkým clům na evropská auta ale tento plán místopředsedkyně EK Teresy Riberaové zmařil, uvedly zdroje.
Rozhodnutí přichází v době, kdy americký prezident Donald Trump hrozí odvetnými opatřeními za jakýkoli tlak na velké americké technologické společnosti.
Francouzský úřad pro ochranu osobních údajů CNIL také tento týden uložil vysoké Googlu pokutu 325 milionů eur (7,9 miliardy korun). Podle úřadu firma nepožádala uživatele o svobodný a informovaný souhlas před tím, než na jejich prohlížeče umístila reklamní cookies. Pokuta patří k nejvyšším, jaké kdy úřad dosud uložil, napsala agentura AFP.
Cookies jsou malé soubory, které webům a inzerentům umožňují identifikovat jednotlivé uživatele a sledovat jejich chování na internetu. Google podle CNIL uživatelům služby Gmail zobrazoval reklamy a používal cookies bez jejich souhlasu.
Úřad kromě pokuty uložil Googlu, aby do šesti měsíců zajistil, že se reklamy mezi e-maily v příchozí poště uživatelů Gmailu nebudou zobrazovat bez jejich předchozího souhlasu a že uživatelé při vytvoření účtu poskytnou platný souhlas s umístěním reklamních sledovacích souborů. Pokud by Google či jeho irská pobočka lhůtu nedodržely, hrozila by jim pokuta 100 tisíc eur za každý den prodlení.
Porota federálního soudu v USA také tento týden rozhodla, že Google ze skupiny Alphabet musí zaplatit 425 milionů dolarů (8,9 miliardy korun) za porušení soukromí uživatelů. Google podle soudu pokračoval ve sběru dat od milionů uživatelů, kteří v nastavení účtu vypnuli funkci sledování, uvedla agentura Reuters. Google jakékoli pochybení odmítá a hodlá se odvolat.