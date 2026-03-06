Konec vegetariánského steaku. Státy EU a Evropský parlament se dohodli na změně

Opatření už dříve podpořila část evropských chovatelů a zemědělců, proti byli někteří výrobci specializovaní na potraviny pro vegany a vegetariány.
Návrh, na kterém se shodli zástupci států a Evropské parlamentu, by zakazoval používat názvy jako steak, slanina, kýta, T-bone, žebra, svíčková, roštěná, bok, maso a řady dalších u produktů, které neobsahují maso. Cílem opatření je podle prohlášení Rady EU také umožnit dobře informované rozhodování spotřebitelů.
Agentura AFP uvedla, že se regulace ale nebude týkat jiných produktů, u kterých by spotřebitel mohl předpokládat obsah masa, jako je hamburger nebo párky.
Kompromisní návrh nyní projedná Evropský parlament a Rada Evropské unie. Aby začal platit, musí stejný text schválit oba legislativní sbory EU.
Jak poznat rozdíl
Regulace má také zajistit jednoznačné a jasné vymezení termínů jako „krátký dodavatelský řetězec“ či přívlastků jako „férové“. Regulace má také zjednodušit právní rámec pro zemědělské organizace a umožnit členským státům poskytovat další dotace zemědělským organizacím v rámci unijní společné zemědělské politiky.
Přísnější regulaci názvů potravin podporovaly některé zemědělské organizace, například i česká Agrární komora, ačkoliv obvykle tyto svazy kritizují nadměrné unijní regulace.
„Výrobků na trhu je dnes nepřeberné množství a poznat rozdíl mezi karbanátkem, párkem nebo burgerem z masa a jejich rostlinnou napodobeninou, je někdy matoucí,“ uvedl například v roce 2024 prezident Agrární komory Jan Doležal. Záměr více regulovat názvy potravin kritizovaly obchodní řetězce v Německu, ale také například ekologové či některé spotřebitelské organizace, píše AFP.