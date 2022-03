Několikahodinová jednání pokračují. Lídři EU se nemohou shodnout na energiích

„Chceme řešit sociální dopady cen elektřiny a plynu,“ řekl při příchodu na jednání šéf unijních vrcholných schůzek Charles Michel. Energie prudce zdražily loni v souvislosti s oživením po koronavirové krizi a s nedostatečnými zásobami plynu. Nyní se Evropa obává nového zdražování kvůli ruské invazi na Ukrajinu.

K zásadním bodům, které se objevují v navrhovaném textu, patři možnost společně pořizovat plyn. Ta by se měla týkat také Ukrajiny či zemí západního Balkánu, jejichž energetickou situaci má zlepšit. Vedle řady dalších unijních zemí by se k ní chtělo připojit i Česko, jemuž by mohla zlevnit cenu dováženého plynu. Shoda panuje podle zdroje obeznámeného s průběhem jednání i v otázce zavedení povinnosti naplnit před zimou plynové zásobníky.

Většina zemí naproti tomu odmítá návrh zastropovat ceny elektřiny, který prosazuje především španělský premiér Pedro Sánchez. Jako neprůchozí se podle zmíněného zdroje ukázaly být i návrhy některých západoevropských či skandinávských zemí, aby EU v zájmu snížení cen a zvýšení energetické bezpečnosti urychlila přechod k ekologickým zdrojům.

Podle českého premiéra Petra Fialy (ODS) by v optimálním případě vznikl soubor společných opatření, z nichž by si jednotlivé státy mohly vybírat to, co je pro ně výhodné. „Já nevěřím v regulaci trhu a v to, že by k tomu byli nuceni všichni, to by nebylo dlouhodobě výhodné,“ uvedl Fiala.

Diplomaté nevylučují, že diskuse může pokračovat ještě dlouho. Zcela vyloučeno není ani to, že summit skončí bez společných závěrů k energetice. Podobě dopadla v prosinci předchozí také vrcholná schůzka věnovaná zdražování energií.