Autor: ČTK , Lidovky.cz

13:23 , aktualizováno 13:23

Čínská sociální síť TikTok musí zaplatit Evropské unii pokutu 530 milionů eur (13,2 mld. korun) za nedostatky při ochraně osobních údajů. Oznámila to irská Komise pro ochranu údajů (DPC), která jedná jménem EU. Zároveň čínskému provozovateli sítě nařídila, že pokud správu dat neuvede do šesti měsíců do souladu s požadavky, musí přestat posílat data o unijních uživatelích do Číny.