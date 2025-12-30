Eurostar kvůli technickým potížím zastavil vlaky mezi Evropou a Londýnem

  14:00
Železniční společnost Eurostar kvůli technickým potížím zastavila všechny spoje mezi Londýnem, Paříží, Amsterodamem a Bruselem. Podle agentury Reuters za to mohou problémy s dodávkou energie v podmořském tunelu spojujícím Británii s Francií.

Eurostar v prohlášení na webových stránkách upozornil cestující, že se musejí připravit na výrazná zpoždění. Firma však na dotaz Reuters odmítla odhadnout, jak dlouho může trvat náprava i kolika lidí se výpadek dotknul.

Společnost doporučila pasažérům, aby své cesty raději odložili. Porucha trakčního vedení omezila dopravu bohužel právě v době, kdy se jich značný počet chystal vyrazit na oslavu novoročních svátků.

Cestující na pařížském nádraží Gare du Nord u vlaku Eurostar během výpadku spojů do Londýna (30. prosince 2025)
Cestující na pařížském nádraží Gare du Nord během výpadku vlaků Eurostar (30. prosince 2025)
Informační tabule s hlášení o přerušení vlakového spojení mezi Francií a Británií 30. prosince 2025
Cestující se zavazadly čekají na londýnském nádraží St. Pancras během výpadku vlaků Eurostar (30. prosince 2025)
Webové stránky společnosti Eurostar podle agentury AP ukazují, že čtyři vlaky mezi Londýnem a Paříží již byly zrušeny a další tři jsou vedeny jako zpožděné.

„Důrazně doporučujeme všem našim cestujícím, aby svou cestu odložili na jiný termín,“ uvedl Eurostar. „Prosím, nechoďte na nádraží, pokud již nemáte platnou jízdenku k cestě.“

Zpoždění a rušení spojů jsou podle Eurostaru způsobeny problémem s trakčním vedením a poruchou vlaku Le Shuttle. Tyto vlaky přepravují vagony mezi Folkestone v Anglii a Calais ve Francii.

„Provoz je na obou terminálech dočasně pozastaven kvůli problému s dodávkou elektrické energie,“ uvedla společnost Le Shuttle. „Intenzivně pracujeme na jeho odstranění. Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti.“

