Eurostar v prohlášení na webových stránkách upozornil cestující, že se musejí připravit na výrazná zpoždění. Firma však na dotaz Reuters odmítla odhadnout, jak dlouho může trvat náprava i kolika lidí se výpadek dotknul.
Společnost doporučila pasažérům, aby své cesty raději odložili. Porucha trakčního vedení omezila dopravu bohužel právě v době, kdy se jich značný počet chystal vyrazit na oslavu novoročních svátků.
Webové stránky společnosti Eurostar podle agentury AP ukazují, že čtyři vlaky mezi Londýnem a Paříží již byly zrušeny a další tři jsou vedeny jako zpožděné.
„Důrazně doporučujeme všem našim cestujícím, aby svou cestu odložili na jiný termín,“ uvedl Eurostar. „Prosím, nechoďte na nádraží, pokud již nemáte platnou jízdenku k cestě.“
Zpoždění a rušení spojů jsou podle Eurostaru způsobeny problémem s trakčním vedením a poruchou vlaku Le Shuttle. Tyto vlaky přepravují vagony mezi Folkestone v Anglii a Calais ve Francii.
„Provoz je na obou terminálech dočasně pozastaven kvůli problému s dodávkou elektrické energie,“ uvedla společnost Le Shuttle. „Intenzivně pracujeme na jeho odstranění. Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti.“