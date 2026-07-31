Evropská ekonomika zrychluje, ve druhém čtvrtletí přidala půl procenta

Autor: ,
  11:12aktualizováno  11:12
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Mezičtvrtletní růst ekonomiky Evropské unie ve druhém čtvrtletí podle sezonně upravených údajů zrychlil na 0,5 procenta z tempa 0,1 procenta v prvním čtvrtletí. V meziročním srovnání růst ekonomiky EU zrychlil na 1,2 procenta, růst eurozóny pak zrychlil na rovné procento, uvedl Eurostat.

Tyto předběžné bleskové odhady vývoje hrubého domácího produktu vycházejí ze zdrojů dat, které jsou neúplné a mohou se ještě dál zpřesňovat.

Ze zemí, za které už jsou údaje dostupné, dosáhlo nejvyššího růstu Irsko, kde hrubý domácí produkt mezičtvrtletně vzrostl o 3,9 procenta. Zotavil se tak ze sedmiprocentního poklesu v prvním čtvrtletí. Následuje Litva, kde ekonomika vykázala růst o 1,7 procenta, a Švédsko, kde růst činil 1,4 procenta. Naopak nejhůře si vedly Rakousko a Belgie, kde ekonomika stagnovala, a Itálie, Francie a Německo, kde se HDP zvýšil shodně o 0,2 procenta.

„Relativně solidní růst tak zatím potvrzuje odolnost evropských ekonomik v prostředí zvýšených geopolitických rizik a cen energií. Výrazně se zlepšil i indikátor důvěry v ekonomiku. K tomu přispěla lepší nálada v průmyslu i ve službách. Lepší evropská data mohou zmírnit obavy ohledně hospodářského růstu, a tím posílit sázky na zvýšení sazeb ECB,“ uvedl analytik Komerční banky Kevin Tran Nguyen.

Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v červnu podle sezonně přepočtených údajů činila šest procent. Zůstala tak na stejné hodnotě jako v květnu i jako před rokem, doplnil Eurostat.

Česká ekonomika zaznamenala mezičtvrtletní růst o 0,4 procenta, meziroční pak o dvě.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.