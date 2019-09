Mafra konference: povinné zálohování plastových lahví naráží na odpor

PRAHA Tématem úterní odborné konference pořádané společností Mafra pod záštitou zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PSP ČR) bylo nakládání s obaly v potravinářském průmyslu. Hlavním těžištěm panelových vystoupení i dotazů z odborného publika byla otázka, zda zavést, či nezavést systém povinného zálohování nápojových plastových lahví.

Zbyněk Kozel, generální ředitel společnosti EKO-KOM, která se zabývá zajišťováním sběru, recyklace a využití obalového odpadu, nejprve shrnul definici a principy cirkulární ekonomiky, která je součástí dnes všeobecně přijímaného konceptu trvale udržitelného rozvoje. Její podstata je v maximální možné míře úsporného nakládání se surovinami, mezi něž je počítán i odpad, a zajištění uzavřeného koloběhu mezi surovinami, výrobkem a odpadem. Zdůraznil, že existují systémy, které jsou schopny zajistit, aby tento koloběh fungoval vysoce efektivně.

Zálohový systém ne

Následující vystoupení akcentovala otázku zavedení systému vratných plastových lahví. Libor Duda, generální ředitel společností Ondrášovka a Karlovarská Korunní, má za to, že dosavadní systém funguje velmi efektivně a že je tedy otázkou, zda jej měnit. Občané České republiky jsou velmi svědomití v třídění obalového odpadu, do zpětného sběru jde 81 procent PET lahví, zatímco třeba na Slovensku je to necelá polovina a v Polsku ani ne třetina. Podle údajů Eurostatu jsme v této oblasti na třetí příčce v Evropě. Povinné zálohování lahví by podle něj snížilo ochotu lidí třídit.

Poslankyně sněmovního zemědělského výboru a bývalá starostka jedné z obcí na Břeclavsku Jana Krutáková připomněla, že současný systém je velmi komfortní. Jedno hnízdo (soubor kontejnerů na tříděný odpad) podle ní v ČR připadá na 140 občanů.

„Výsledkem bude, že místo jednoho popelářského auta budou jezdit dvě. Jedno bude zajíždět ke žlutým popelnicím s plastovým odpadem, druhé do obchodů pro zálohované lahve,“ naznačil komplikace i dodatečné náklady, které by do logistiky sběru lahví vnesl zálohový systém, nejvyšší šéf společnosti Purum Daniel Kraft. Společnost zajišťuje komplexní služby odpadového hospodářství a je i výrobcem řady produktů z recyklátu, jako třeba technických vláken či plen.

Zálohový systém ano

Opačný postoj k zálohovému systému zaujala předsedkyně výboru pro životní prostředí Potravinářské komory ČR Jana Ježková. „PET láhev je velmi cenný materiál, s nímž se dobře obchoduje. Měli bychom s ní zacházet jako se surovinou,“ zdůraznila. Není podle ní dobře, že recyklační okruh, což je podstata takzvané cirkulační ekonomiky, není uzavřen a že materiál z láhve nekončí coby surovina v nové láhvi.

„Tvrdím, že nápojový plast má přede ostatními výrobkovými obaly obrovskou výhodu. Má jedinečnou šanci se jako první stát plně cirkulárním. Řešením je v mnoha zemích už dnes zálohový systém, čímž je cirkulační smyčka uzavřena,“ dodala. Zálohový systém podle ní dnes funguje v deseti zemích EU, v sedmi dalších se o něm uvažuje.

Rybička z recyklátu

Potravinářský gigant Nestlé si dal za cíl, že žádný z jeho obalů neskončí na skládce nebo jako odpad, a postupně vyřazuje plastové obaly. „Loni jsme ve švýcarském Lausanne otevřeli Institut pro obaly, který hledá nové materiály, které budou i nadále chránit výrobek, ale zároveň budou ohleduplnější i životnímu prostředí,“ uvedla Jana Blecherová, zodpovědná za oblast vztahů k veřejnosti a státním orgánům. Připomněla systém recyklace hliníkových kapslí u kávové značky Nespreso, jehož výstupem je ikonický nožík ve tvaru rybičky se střenkou z recyklovaného hliníku. Vyrábí jej společnost Miko.

Pavel Pustějovský, předseda parlamentního podvýboru pro energetiku, zaměřil své vystoupení na energetické využití plastů, které v ČR zatím pokulhává za ostatními evropskými zeměmi i přijatými cíli. Také on má výhrady k povinnému zálohování plastových lahví. Hlavně proto, že systém by stál půl druhé miliardy korun a přitom by podle studií zvýšil dosavadní zpětný odběr, který je výsledkem třídění domácností, maximálně o dva procentní body.

Konferenci, která byla provázena velmi aktivní diskusí z řad auditoria, uzavřela členka zemědělského výboru PSP ČR Margita Balaštíková upozorněním, že do úvah, kterou cestou se Česká republika vydá, je vždy třeba velmi prozaicky vpustit ekonomy a jejich kalkulace.