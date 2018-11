Praha v roce 2050 splyne se Středočeským krajem, v aglomeraci bude žít třetina Česka

PRAHA Po republice jezdí vysokorychlostní vlaky a dostat se z jakéhokoliv krajského města do metropole zabere méně než hodinu. Hlavní město roste do výšky, protože jako metropole zajišťuje ekonomický chod celé země. Praha v roce 2050 podle předpovědi ekonoma z BH Securities Štěpána Křečka také sroste se Středočeským krajem.

Hlavní město bude mít už tento týden novou vládu. A už volby napověděly, že hlavními tématy příštích čtyř let bude především nedostatek bytů a jejich velká cena nebo doprava. Jak ale bude metropole vypadat uprostřed 21. století? Na to se snažili odpovědět ekonomové, dopravní experti, developeři i architekti na konferenci Praha – Vize 2050, kterou pořádala Mafra.

Praha jako významná součást Evropy

„Praha bude ovlivňována několika významnými trendy. V roce 2050 budeme součástí Země, kde bude bezmála deset miliard obyvatel. Z toho budou vyplývat různá úskalí. Pro Prahu bude jedním z největších to, že dominance euroamerického světa se přesune do Asie. Praha bude samozřejmě pořád významnou součástí Evropy, ale bude to součást celku, který už nebude ekonomicky určovat vývoj naší planety,“ předpovídá Křeček.

Podle něj bychom v příštích letech měli budovat především energeticky soběstačné město, protože bezmála deset miliard obyvatel, kteří budou tou dobou žít na planetě, bude potřebovat víc vzácných zdrojů, než dnes.

Zatímco svět bude zažívat populační expanzi, podle Křečka bude samotná Evropa o obyvatele přicházet. Obyvatelé se budou dožívat vyššího věku, kvůli nízké porodnosti ale bude populace podstatně starší, než je dnes. „I to je výzva pro Prahu. Měla by být schopná přizpůsobit se potřebám svých obyvatel, kteří budou v průměru výrazně starší. Přičemž Evropa už bude ztrácet svou ekonomickou dominanci a na toto přizpůsobování bude výrazně méně zdrojů, než jsme zvyklí,“ míní Křeček. Zatímco Evropa populačně ztratí, Česko si podle ekonoma udrží více méně stejnou úroveň populace. Ne tak hlavní město, které podle odhadů poroste, mohlo by mít 1,6 milionu obyvatel.



Praha sroste se Středočeským krajem

Podle Křečka ale Praha v podstatě sroste se Středočeským krajem, který bude zažívat ještě větší expanzi obyvatel, než samotná metropole. „Lidé se budou stěhovat do Středních Čech, protože v Praze nebude dostatek místa, Praha se Středočeským krajem v podstatě splyne v jednu velkou aglomeraci, která bude mít 3,4 milionu obyvatel. Populačně to tak bude celá třetina České republiky, která bude tou nejvzdělanější a bude také ekonomickým motorem celé republiky. Proto bychom se měli snažit na to hlavní město i kraj uzpůsobovat,“ míní Křeček.



Na konferenci Vize - Praha 2050 se řešila kvalita a komfort života či bydlení v Praze.

Otázky ohledně toho, zda má smysl plánovat jen město, ale nebylo by lepší plánovat celý region už vyvstávají podle ředitele Sekce strategií na pražském Institutu plánování a rozvoje Tomáše Lapáčka už teď. Podle Křečka sroste v budoucnu podobně jako Praha se Středočeským krajem také Brno a Jihomoravským krajem. Některé regiony se budou naopak „zmenšovat“, patří k nim Karlovarský, Ústecký, Olomoucký nebo Zlínský kraj. Současnou pozici si podle ekonoma udrží Královéhradecký, Pardubický, Liberecký i Jihočeský kraj.



Praha navíc nebude podle Křečka chudé město. Pokud by v příštích 30 letech nastal podobný vývoj jako v uplynulých 25, pak bude metropole hospodařit v roce 2050 s 86 miliardami, oproti dnešním 54, a to při současných cenách. Do roku 2050 tak Prahou proteče více než 2 200 miliard korun. Křeček také předpovídá, že v širším centru se budou stavět mrakodrapy.

„Úhelným kamenem všech změn, které by se měly odehrávat, by měl být Pražan, nikoliv prodej pražských kulis turistům,“ míní architekt Josef Pleskot.

Sehnat bydlení půjde těžce

S bydlením bude v metropoli podle ekonoma Křečka stejný problém jako dnes – centrum bude čím dál více dražší a pro spoustu lidí nedostupné – Praha se tak podle předpovědí bude rozrůstat nejen do výšky, ale i do šířky. „Praha má v současné době zoufale nízkou hustotu zástavby, je v tom jedna z nejhorších evropských metropolí, z toho samozřejmě vyplývá, že máte vyšší náklady na školství, na městskou dopravu a je drahá i veřejná infrastruktura a její údržba. Je potřeba Prahu zahušťovat hlavně zevnitř,“ míní developer Radim Passer.

Roli sehrají v budoucnosti i vysokorychlostní tratě. Podle Křečka se díky nim hlavní město stane jakýmsi hubem a lidé z ostatních krajských měst budou moci do Prahy dojíždět, protože to zabere méně, než hodinu.

Podle dopravního experta Petra Moose se nicméně nedá předpokládat, že by vysokorychlostní vlaky zastavovaly po celé republice. „Krajská města bude možné připojit tratěmi na 160 kilometrovou rychlost,“ předpovídá Moos. Dodává, že v roce 2050 už by měl být v Praze dostavěn vnitřní i pražský okruh, ale také takzvaný aglomerační okruh. I na silnicích to bude vypadat trochu jinak. Už dnes se podle něj studenti zabývají projektováním malých vozidel, které by mohli lidé využívat na principu carsharingu. „Prostřednictvím informačních systémů bude možné si takové vozidlo zavolat a v rámci sdílené ekonomiky ho využívat. Už dnes se podobné věci zkouší například v Kodani, upřesnil Moos.

Radim Passer, zakladatel a generální ředitel, Passerinvest Group, a.s a Petr Moos, Ústav aplikované informatiky v dopravě, ČVUT v Praze, Fakulta dopravní.

Podle komisaře české účasti na světové výstavě Expo 2010 v Šanghaji Pavla Antonína Stehlíka musí mít Praha především vizi. Bez ní se Praha nikdy nevrátí do dob Karla IV., kdy byla slavným hlavním městem Evropy. „Měl jsem o Praze v roce 2050 zlý sen. Občané stáli před stavebními úřady frontu na stavební povolení na sněhuláky. Přistěhovalecká komise Prahy právě vyřizovala žádost jednoho Brňana o podnájem v Praze. Odbor dopravy magistrátu právě schválil znovuzavedení tramvajové dopravy na posledním funkčním pražském mostě – na Karlově. A před magistrátem je několik set tisíc migrantů – nechtějí dovnitř. Jsou to Pražané, chtějí pryč,“ vylíčil Stehlík. Město se podle něj staví na desítky let dopředu, nová vize Prahy do roku 2050 by proto podle něj měla vzniknout, co nejdřív.