„Poté, co propluly lodě z východoasijských zemí, zejména z Číny, Japonska a Pákistánu, jsme dnes obdrželi informaci, že jednání s námořnictvem revolučních gard (o volné plavbě úžinou) zahájili také Evropané,“ uvedla íránská státní televize bez uvedení zdroje či konkrétních evropských zemí.
Předseda bezpečnostního výboru íránského parlamentu Ebráhím Azízí v sobotu řekl, že Írán už „připravil profesionální mechanismus pro řízení lodní dopravy“ Hormuzským průlivem, který by měl být brzy zprovozněn.
„Z tohoto uspořádání budou mít prospěch pouze obchodní lodě a strany spolupracující s Íránem,“ zdůraznil Azízí a dodal, že na základě tohoto mechanismu bude Írán vybírat nutné poplatky „za specializované služby“.
„Tato trasa zůstane uzavřena pro účastníky takzvaného Projektu Svoboda,“ uvedl Azízí s odkazem na dočasnou americkou vojenskou operaci, jejímž cílem je provázet a chránit obchodní lodě uvázlé v Perském zálivu.
Spojené státy nadto pokračují ve vlastní blokádě íránských přístavů, a to i přes křehké příměří, které vstoupilo v platnost 8. dubna.
Teherán ve čtvrtek oznámil, že „v souladu s íránským protokolem pro správu průlivu“ povolil plavbu více než 30 čínským lodím. Íránské úřady k tomuto kroku údajně přistoupily po žádostech čínského ministra zahraničí a velvyslance v Teheránu. Zpráva přišla v době návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu, kde se prezident se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem shodl, že Hormuzský průliv musí zůstat otevřený kvůli volné přepravě klíčových komodit. Čína je největším dovozcem íránské ropy.
Írán v uplynulých týdnech opakovaně tvrdil, že plavidla zemí, které se nepodílejí na agresi proti němu, mohou Hormuzským průlivem proplout po získání povolení od íránských úřadů a po následné koordinaci s íránskými ozbrojenými složkami.