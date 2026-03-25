Evropě hrozí výpadek energií už příští měsíc, varuje Německo i ropná společnost

Německá ministryně hospodářství Katherina Reiche upozornila, že pokud bude konflikt pokračovat, mohlo by ke konci dubna nebo v květnu dojít k nedostatku dodávek energie.
Ministryně také zopakovala své varování před potenciálním poškozením německé ekonomiky. Odkázala na odhady německých ekonomických institutů, které naznačují, že trvale vysoké ceny by vedly ke ztrátě přibližně 40 miliard eur v důsledku vysokých nákladů na energie, což by mohlo také podnítit inflaci. „Malé a křehké oživení německé ekonomiky je v současné době pod tlakem,“ uvedla.
Generální ředitel společnosti Shell Wael Sawan uvedl, že zajištění dostatečných dodávek energie je klíčové pro národní bezpečnost jednotlivých zemí.
„Shell se snaží spolupracovat s vládami, aby jim pomohl řešit energetickou krizi, včetně skladování a nákupu,“ dodal Sawan. Konflikt na Blízkém východě již ovlivnil dodávky leteckého paliva a šéf firmy na konferenci varoval, že na řadě mohou být nafta a benzín, informovala agentura Reuters.
Problémy s dodávkami jsou spojeny především s uzavřením Hormuzského průlivu Íránem. Skrze oblast totiž prochází zhruba 20 procent globálních toků ropy a zkapalněného zemního plynu.
„Celosvětová energetická krize se prohlubuje, protože nouzová opatření vlád po celém světě nestačí k vyrovnání obrovského výpadku v dodávkách ropy a plynu způsobeného válkou USA a Izraele proti Íránu,“ dodal.
Aktuální situace již zasáhla Asii a řada zemí Dálného východu přijímá kroky ke zmírnění dopadů krize na Blízkém východě.
„Jako první to odnesla jižní Asie. Poté se to přesunulo do jihovýchodní Asie, severovýchodní Asie a s příchodem dubna pak ještě více do Evropy,“ okomentoval Sawan dění během svého vystoupení na konferenci CERAWeek v texaském Houston.
Kromě cen energií stoupají také prudce ceny hnojiv a petrochemických produktů. Svět přichází až o 20 milionů barelů ropy denně od producentů na Blízkém východě kvůli faktickému uzavření strategického námořního průlivu Hormuz Íránem, uvádí Reuters.
USA jsou rovněž největším světovým producentem zkapalněného zemního plynu. Američtí výrobci LNG však nemohou nahradit nedostatek dodávek ze Středního východu, protože již pracují na plný výkon. Stejný problém má i Norsko, míní Reiche.
Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty udržují určitý objem vývozu prostřednictvím plynovodů, které obcházejí Hormuzský průliv. Tyto vývozy však, stejně jako ostatní nouzová opatření, zdaleka nedostačují k pokrytí výpadku dodávek.