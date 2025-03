Volkswagen by mohl vyrábět tanky. Spolupráci s ním by uvítal Rheinmetall

Slova Olivera Blumeho přichází ve chvíli, kdy roste nejistota ohledně případného vojenského zapojení Spojených států v Evropě. Trumpova administrativa totiž zvyšuje svůj tlak na evropské mocnosti, aby se v otázce bezpečnosti více staraly samy o sebe, píše Reuters.

Odborníci tvrdí, že německé automobilky mají k dispozici volné výrobní kapacity, které mohou zbrojním potřebám přizpůsobit. Jejich export do zahraničí se totiž po koronavirové pandemii dramaticky propadl. O slovo se mimo jiné čím dál více hlásí Asie, která se začíná prosazovat také v Evropě.

Výroba nových aut v Německu se propadá

Zatímco v roce 2019 se v Evropské unii vyrobilo 15,1 milionů nových aut, v roce 2023 se tato hodnota propadla na 10,6 milionů vozů. Německý vývoz poklesl dokonce na polovinu, což je nyní asi 1,2 milionů aut za rok. Do budoucna export německých aut do zahraničí ohrožuje i Trumpova politika, který opakovaně zdůrazňuje své protekcionistické postoje.

„Myslím, že vzhledem k současné geopolitické situaci jsou rozhodnutí, která Evropa a Německo momentálně činí, správná. Musíme více investovat, abychom zůstali v bezpečí. Žádná konkrétní jednání o tom, co by automobilka Volkswagen mohla v oblasti zbrojní výroby dělat, ale nevedeme. Zároveň platí, že možné koncepty bychom museli nejprve důkladně zanalyzovat. Už v minulosti jsme ale podobné možnosti zvažovali,“ uvedl Blume.

Analytik Sander Tordoir v této souvislosti tvrdí, že zbrojní výroba by pro evropské automobilky mohla znamenat novou oblast podnikání, na kterou by se mohly začít specializovat. Podle něj se plné využití německých továren jen v případě výroby automobilů nedá do budoucna příliš očekávat. „Firmy se mohou zaměřit na oba segmenty,“ dodává.

Spolupráce Volkswagenu a Rheinmetallu

Vyjádření šéfa největší německé automobilky přichází v momentě, kdy Volkswagen oznámil pokles ziskovosti o 15 procent. Za rok 2024 vykázala společnost zisk ve výši 19,1 miliard eur, což je asi 480 miliard korun. O rok dříve to bylo 22,5 miliard eur, a tedy asi 563 miliard korun.

Možná zbrojní výroba ze strany německého Volkswagenu se zamlouvá i zbrojařské společnosti Rheinmetall. Generální ředitel této společnosti Armin Papperger uvedl, že velmi vhodná by byla kupříkladu restrukturalizace továrny v Osnabrücku, se kterou Volkswagen momentálně žádné výraznější plány nemá.

Před několika týdny se hovořilo i o tom, že by Volkswagen provoz v Osnabrücku prodal jinému zájemci, aby se firmě povedlo alespoň částečně snížit vysoké náklady. Hovořilo se také o případném kupci z Číny.

„Továrny na výrobu tanků musí splňovat určité parametry. Pokud by se v budoucnu objevily odpovídající zakázky, mohli bychom o investicích do nové výroby uvažovat. Do úvahy kupříkladu připadá produkce bojových vozidel Lynx,“ uvedl před několika dny Armin Papperger.

Firmy Rheinmetall a Volkswagen již dlouhodobě spolupracují, a to zejména v oblasti výroby vojenských nákladních vozidel. Mezi oběma stranami zároveň probíhají dlouhodobá jednání i ohledně prohloubení této již existující spolupráce. Žádné konkrétní parametry ale prozatím nejsou známé, uzavírá Reuters.