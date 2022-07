Černé scénáře pro Evropu. Odpojení od ruského plynu může mít drtivý dopad

Možné scénáře ekonomické situace v Evropě v případě odpojení od ruského zemního plynu tak podle stratégů z Wall Street nejsou dobré. Na trzích by zároveň mohla citelně vzrůst poptávka po relativně bezpečných investičních aktivech, jako jsou německé státní dluhopisy. Jejich výnosnost by mohla klesnout až na nulu, píše agentura Bloomberg.

Jednu z analýz vypracovali například ekonomové z UBS Group AG. Evropské firmy by podle nich mohly v případě trvalého zastavení plynovodu Nord Stream 1 na ziscích přijít o více než patnáct procent. Akciový index evropských akcií STOXX Europe 600, který sleduje vývoj ceny akcií šesti set evropských firem, by se mohl propadnout až o dvacet procent.

Dál oslabovat může i euro, které už v pondělí poprvé od roku 2002 sestoupilo na paritu vůči americkému dolaru. Vyčíslit nyní možné ekonomické dopady zastavení toku ruského zemního plynu do Evropy však není pro ekonomy jednoduché, na což sami upozorňují.

„Zdůrazňujeme, že tyto projekce by měly být považovány za hrubé odhady,“ dodal pro Bloomberg Arend Kapteyn, který je hlavním ekonomem společnosti UBS.

Plánovaná desetidenní servisní odstávka plynovodu Nord Stream 1, který vede po dně Baltského moře z Ruska do Německa, začala v pondělí. Německo ale už před několika dny varovalo, že Rusko by z politických důvodů nemuselo dodávky vůbec obnovit a podobné hlasy čím dál více zaznívají i od politiků z dalších evropských zemí, a to včetně těch českých.

„Myslím si, že od člověka, který neustále lže, musíme čekat to nejhorší. My sice věříme, že se stále jedná jen o technickou údržbu, ale musíme být na další okolnosti připraveni. Pokud by nedošlo k zprovoznění plynovodu Nord Stream 1, museli bychom přistoupit k úspornému režimu v případě domácností i v průmyslu,“ řekl v reakci ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Prvním dopadům už země čelí

Evropské země ale první škody počítají už nyní, a to i přesto, že k definitnímu odpojení od ruského zemního plynu ještě nedošlo. Německé akciové tituly jen od června odepsaly asi 11 procent. Plynárenská společnost Uniper je na pokraji krachu a obrátila se na německý stát s prosbou o finanční injekci, kterou by museli zaplatit daňový poplatníci.

„Evropa se v současnosti nachází v začarovaném kruhu,“ řekl pro Bloomberg Charles-Henry Monchau, který je investičním ředitelem společnosti Banque Syz. „Vyšší ceny energií poškozují evropskou ekonomiku a ženou euro dolů. Slabší euro pak zároveň dovoz energií ještě prodražuje,“ dodal.

Měnový stratég Jordan Rochester z investiční společnosti Nomura od dubna nabádá své klienty ke shortování společné měny, tedy ke spekulaci na její pokles. Pokud Nord Stream 1 neobnoví svůj provoz, euro může podle něj přes zimu klesnout vůči americkému dolaru na 90 centů.

„Věříme, že Evropě se možná nepodaří vybudovat dostatečné zásoby plynu na zimu, a to může vést i k přídělům energií,“ dodal pro Bloomberg Rochester.