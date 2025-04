Dvě zbrusu nové stíhačky Eurofighter Typhoon, které právě sjely z montážní linky, se řítí po turínské ranveji rychlostí 186 kilometrů v hodině a pak vzlétnou směrem nad zasněžené Alpy. Jejich cílem je Kuvajt vzdálený asi šest hodin letu. Kuvajtská armáda je prvním zahraničním zákazníkem, který si koupil nadzvukové stroje od italské společnosti Leonardo. Ta vyrábí letadla v konsorciu spolu s výrobci z Británie, Německa a Španělska.

Podobných obchodů nyní přibývá. Evropa se v souvislosti s obchodní válkou a požadavky prezidenta Trumpa zaměřuje na budování své vlastní obrany, píše list The New York Times.

Generační změna

Poptávka po zbraních v Evropě prudce vzrostla po začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 a přetrvává i nadále. Vzhledem k tomu, že starý kontinent vyrábí více zbraní, snaží se také své zboží prodávat v širším měřítku na globálním trhu.

Giancarlo Mezzanatto je vysoký představitel společnosti Leonardo, který byl do prosince šéfem konsorcia Eurofighter. Také on sází na to, že nepřátelství Trumpovy administrativy vůči Evropě povzbudí více armád k nákupu evropských zbraní. Polsko i Turecko nyní zvažují mnohamiliardové transakce na nákup stíhaček Eurofighter namísto pořizování letounů americké výroby.

„Jde o to, jak jsou výrobky úspěšné a jak jim technologie pomáhají na trhu,“ vysvětluje Mezzanatto. Novou generaci stíhaček popisuje jako renesanci, s modernizací si podle něj letoun udrží náskok až do roku 2060. „Pak je tu samozřejmě geopolitická situace, kterou Trump jednoznačně ovlivňuje,“ dodává manažer.

Ještě předtím, než Donald Trump vyhlásil globální cla, akcie evropských obranných společností letěly vzhůru. Částečně i proto, že institucionální investoři, kteří je dlouho přehlíželi, přehodnotili své dosavadní postoje. Index Stoxx Europe Total Market Aerospace & Defense zahrnující přední dodavatele obranného průmyslu včetně společností Leonardo, Rheinmetall anebo společnost BAE Systems letos vzrostl o zhruba 24 procent.

Přestože Trumpovy kroky otřásly důvěrou investorů téměř všude, analytici vesměs považují obranný sektor za bezpečnou investici. Zejména vzhledem k politickému tlaku na přezbrojení Evropy. V březnu Evropská komise oznámila rozsáhlý návrh na zvýšení výdajů na obranu o zhruba 840 miliard dolarů včetně 165 miliard dolarů ve formě půjček.

Evropská investiční banka rovněž uvedla, že plánuje minimálně zdvojnásobit financování bezpečnostních a obranných projektů a rozšířit své financování na vojenské vybavení.

Výroba zbraní je neefektivní

Kromě peněz však bude Evropa k posílení své obrany potřebovat také politickou vůli. Většina hlavních výrobců zbraní v Evropě je částečně vlastněna státem a každá vláda má své vlastní výdajové priority, předpisy a obranné strategie. To dosud vedko k nižší efektivitě národních výrobců, kteří vyrábějí relativně malé množství zbraní s relativně vysokými náklady.

Například cena samohybné dělostřelecké houfnice ráže 155 mm vyrobené v Evropě se podle bruselského ekonomického think tanku Bruegel Institute může pohybovat mezi 6 a 19 miliony dolarů, zatímco cena houfnice vyrobené v USA je nižší než dva miliony. Analytici nyní sledují, zda Trumpova cla zvýší náklady na ocel, měď a další kovy, které jsou pro výrobu vojenské techniky klíčové.

Všechny možnosti pro všechny

Čtyřčlenné konsorcium, které vyrábí stíhačky Eurofighter Typhoon, se při svém vzniku v 80. letech minulého století snažilo spojit své zdroje a nekonkurovat si. Letoun nyní funguje v devíti zemích včetně čtyř na Blízkém východě. Zatímco Kuvajt byl první, kdo si ho koupil od společnosti Leonardo, ostatní země jej zakoupily přímo od ostatních společností v konsorciu.

Společnost Leonardo vyvíjí také stíhací letoun nové generace, na jehož vývoji se podílejí výrobci ve Velké Británii a Japonsku a který by měl být uveden do vojenské služby v roce 2035. Očekává se, že jeho technologie se vyrovná, ne-li předčí, technologii amerického stíhacího letounu F-35, který létá ve dvaceti zemích a je obecně považován za nejpokročilejší stíhací letoun na světovém trhu.

Zatímco však Spojené státy přísně omezují některé z vysoce utajovaných schopností F-35, nové evropské letadlo poskytne svým zákazníkům větší kontrolu nad jeho systémy.

Co vlastně potřebujeme?

Vzhledem k nejistotě panující ohledně obchodní politiky Donalda Trumpa někteří Evropané nyní otevřeně diskutují o hodnotě F-35, který vyrábí společnost Lockheed Martin. „Pokud potřebujeme F-35, musíme investovat do amerického obranného průmyslu. To bude mnoha lidem vadit v době, kdy se nacházíme v obchodní válce se Spojenými státy,“ řekl tento měsíc na konferenci sponzorované NATO Thibault Muzergues, výzkumný pracovník Institutu mezinárodních vztahů v Římě.

Italské letectvo momentálně létá jak s letouny Eurofighter, tak s letouny F-35 a Leonardo vyrábí součástky pro oba typy letounů.

Před dvěma lety, když šéf Roberto Cingolani převzal společnost Leonardo, zaměřil se na pokrok v oblasti špičkových technologií a na zprostředkování společných podniků s dalšími evropskými výrobci zbraní. Mimo jiné i s německým obranným gigantem Rheinmetall na výrobu tanků a s tureckým výrobcem dronů Baykar. Nyní se domnívá, že právě to upoutalo pozornost investorů, kteří po nástupu Trumpa do úřadu přehodnotili názor na evropský obranný průmysl. „Evropa si najednou uvědomila, že se musíme změnit,“ uzavřel Cingolani podle listu The New York Times.