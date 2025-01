Čeká EU nový energetický šok? Musí dokoupit nedostatkový plyn, ten zdražil

Zásobníky plynu v EU se letos vyprazdňovaly rychleji než v minulých zimách, ukazují záznamy evropské organizace provozovatelů plynovodní sítě Gas Infrastructure Europe (GIE). K úternímu ránu byly naplněny z 59 procent. To je mnohem méně než loni touto dobou, kdy jejich naplněnost činila 75 procent. Předloni to bylo dokonce 79 procent.

Do konce března by úroveň zásob mohla klesnout na 30 až 35 procent kapacity, uvedla analytička energetického trhu ve společnosti Rabobank Florence Schmitová. Loni na konci března byly zásobníky naplněny z 58 procent.

Pokud naplněnost zásobníků klesne na 35 procent, což je zhruba 38 miliard metrů krychlových plynu, budou muset evropští odběratelé najít letos v létě na globálním trhu o 12 miliard metrů krychlových plynu více než loni, uvedla analytička Energy Aspects Erisa Pasková. To odpovídá zhruba 120 tankerům s LNG, který by při dnešních cenách stál zmíněných zhruba šest miliard dolarů, vypočetla agentura Reuters.

„Evropa bude muset udržet vyšší ceny, aby i nadále přitahovala spotové a odklonitelné dodávky LNG z Asie,“ sdělila Pasková.

Obavy o dostatečné dodávky způsobují, že ceny plynu pro evropský trh se drží na nejvyšších úrovních za 14 měsíců. K vyšším cenám přispívá i chladné počasí a ukončení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu.

Vyšší poptávka po doplňování evropských zásobníků se odráží také ve vysokých cenách plynu na letní měsíce, které jsou vyšší než ceny kontraktů na příští zimu. To je neobvyklé a podle údajů společnosti LSEG se tak naposledy stalo na přelomu let 2021 a 2022, kdy evropské zásobníky přestala plnit ruská společnost Gazprom.

Až desetiprocentní nárůst cen

Společnost Energy Aspects v létě očekává v EU ceny plynu kolem 49,50 eura (1250 Kč) za megawatthodinu (MWh). Rabobank vidí letní ceny na úrovni 34 až 37 eur za MWh, což by proti loňskému roku bylo o deset procent více. Podle Schmitové budou relativně vysoké ceny plynu i nadále tlumit poptávku od evropských spotřebitelů.

Cena plynu s dodáním příští měsíc se dnes ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku pohybovala kolem 49 eur za MWh. Loni byla pod 28 eury za MWh, stále je však hluboko pod maximem z doby energetické krize v roce 2022, kdy se krátce vyšplhala vysoko nad 300 eur za MWh.

Podle analytiků i zástupců odvětví ale není pravděpodobné, že by letos byl v Evropě nedostatek plynu. Dokonce i Slovensko, země nejvíce zasažená ukončením tranzitu přes Ukrajinu, uvedlo, že má dostatek plynu i zásob na letošní rok.

„Skutečně se neobáváme, že by se zásobníky vyčerpaly a my nemohli najít dodávky. Ale to samozřejmě neznamená, že bude levné je doplnit,“ uvedl analytik firmy Aurora Energy Research Arturo Regalando. Šéf sdružení Eurogas Andreas Guth dodal, že v celosvětovém měřítku je možná nedostatek dodávek plynu, v Evropě ale žádný nedostatek neočekává.

Letos se očekává zprovoznění dvou nových terminálů na vývoz LNG ve Spojených státech. I tak ale zůstane podle analytiků trh napjatý až do roku 2027.